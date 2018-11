Coupes en francophonie: Ottawa annonce des mesures

Le programme de contestation judiciaire permet à des individus ou des groupes de toucher un appui financier pour défendre leurs droits en matière de langues officielles devant les tribunaux. Il était passé à la trappe sous le précédent gouvernement conservateur à Ottawa.

Mais le voici officiellement rétabli, quelques jours après que le gouvernement progressiste-conservateur de Doug Ford en Ontario eut annoncé la dissolution du commissariat aux services en français et l'abandon de la création d'une université française à Toronto.

Dans sa nouvelle mouture, il est élargi à des articles de la Loi sur les langues officielles qui n'étaient jadis pas couverts. En conférence de presse, mardi, Mélanie Joly a refusé de dire si cela pourrait rendre admissibles des contestations aux mesures décrétées à Queen's Park.

Elle a nié que cette annonce était motivée par des considérations de politique partisane. Il s'agit d'une question de « principe », a martelé celle qui accuse le chef conservateur fédéral Andrew Scheer de cautionner, par sa dénonciation trop timide, les coupes de Doug Ford.

Des 5 millions qui seront investis annuellement dans le programme de contestation judiciaire, au moins 1,5 million seront alloués à la clarification des droits en matière de langues officielles.

Deux comités composés de 14 membres à temps partiel ont été mis sur pied ; l'un sera responsable des droits en matière de langues officielles, l'autre, des droits de la personne. Ils évalueront les demandes de financement de causes types et accorderont les appuis financiers.

Ce programme avait été fort utile aux Franco-Ontariens dans leur bataille judiciaire contre la décision du gouvernement progressiste-conservateur de Mike Harris de fermer l'hôpital Montfort, le seul hôpital universitaire francophone de l'Ontario.

Refus de Mulroney

Le gouvernement ontarien a par ailleurs réaffirmé mardi matin qu'il n'avait pas l'intention de revenir sur ses décisions décriées par les Franco-Ontariens - et il n'entend pas non plus s'expliquer devant une instance fédérale.

Un comité parlementaire à Ottawa a tenté d'effacer les lignes partisanes dans ce dossier, adoptant mardi à l'unanimité une motion pour inviter la ministre ontarienne Caroline Mulroney à venir justifier ce que plusieurs considèrent comme une gifle aux Franco-Ontariens.

Les députés fédéraux voulaient discuter « de la vitalité des communautés francophones de l'Ontario à la lumière des récentes décisions [...] lors d'une réunion publique, télévisée, d'une durée de deux heures », stipulait la motion.

Aussitôt arrivée, l'invitation a été déclinée. Au cours d'une conférence de presse à Toronto, debout aux côtés de son premier ministre Doug Ford, la ministre Mulroney a plaidé qu'elle n'avait pas à s'expliquer ailleurs que dans son arène provinciale.

« Les raisons pour les politiques que nous avons annoncées sont connues. Et je suis prête à en discuter de plus en plus avec les gens ici à Toronto et à travers l'Ontario. Mais je vais rester ici à Queen's Park », a-t-elle tranché.

La ministre responsable du dossier des langues officielles, Mélanie Joly, attendait toujours impatiemment de s'entretenir avec sa vis-à-vis. Le bureau de Caroline Mulroney a proposé une rencontre vendredi, trop tard au goût de son interlocutrice fédérale.

À son arrivée à son bureau mardi matin, Justin Trudeau a quant à lui de nouveau critiqué la décision du gouvernement Ford. Il s'est dit « très préoccupé » et souligné qu'il était « important qu'il sache que les gens à travers le pays sont préoccupés ».

Le premier ministre n'a pas voulu dire, cependant, s'il comptait exprimer la préoccupation directement auprès de Doug Ford.