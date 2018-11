Trudeau s'excusera à la communauté Tsilqot'in

Un leader autochtone se réjouit que le premier ministre Justin Trudeau prenne la peine de se déplacer pour venir présenter lui-même les excuses du gouvernement canadien relativement à la pendaison de six chefs pendant la « guerre de Chilcotin » il y a plus de 150 ans, en Colombie-Britannique.

Le conseiller James Lulua, de la nation Xeni Gwetin, près du lac Chilko, a déclaré vendredi qu'il était rare de voir des dirigeants canadiens mettre les pieds en territoire Tsilqot'in. M. Lulua estime qu'environ 40 % de la communauté ne parle pas anglais, et que plusieurs ne savent même pas qui est Justin Trudeau. Mais ceux qui le connaissent apprécieront les efforts déployés pour réparer un tort historique.

Le cabinet du premier ministre a indiqué que M. Trudeau s'excuserait en personne, vendredi, auprès des membres de la communauté Tsilhqot'in. M. Trudeau devait également rencontrer les chefs du conseil de bande et des membres de la communauté au lac Chilko, pour une cérémonie de purification et de nettoyage, un échange de cadeaux, un festin et une danse traditionnelle.

Cette visite fait suite à une « déclaration d'exonération » que le premier ministre avait faite à la Chambre des communes en mars dernier. Il s'est alors excusé pour la pendaison des six chefs, alors que des dirigeants Tsilhqot'in se trouvaient dans la tribune des visiteurs à Ottawa. M. Trudeau a alors déclaré qu'il accepterait une invitation à présenter ses excuses en personne sur leur territoire.

Les chefs indiens avaient été pendus à la suite d'une confrontation meurtrière avec des travailleurs blancs qui construisaient une route, en 1864, et qui étaient entrés en territoire Tsilhqot'in sans autorisation. Après le meurtre de travailleurs, cinq chefs avaient assisté à ce qu'ils croyaient être des pourparlers de paix, sur invitation de représentants du gouvernement ; ils ont plutôt été arrêtés, jugés et pendus. Un sixième chef a été exécuté l'année suivante.

Les Tsilhqot'in contestent depuis longtemps l'autorité du gouvernement canadien dans l'exécution des six chefs, comme des criminels, alors que les Autochtones parlent plutôt d'un affrontement entre nations belligérantes. Au nom du gouvernement canadien, M. Trudeau a reconnu en mars dernier que les six chefs étaient les leaders d'une nation distincte, qu'ils agissaient conformément à leurs lois et traditions, et qu'ils étaient considérés comme des héros au sein de leur peuple.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique s'était déjà excusé en 1993 pour ces exécutions, et il a installé une plaque commémorative sur le site des pendaisons.