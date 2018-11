Trudeau s'excusera à la communauté Tsilhqot'in

Justin Trudeau s'excusera directement vendredi aux membres de la communauté Tsilhqot'in pour la pendaison de six chefs au cours de la soi-disant guerre de Chilcotin, il y a plus de 150 ans, a fait savoir le bureau du premier ministre.

M. Trudeau doit également rencontrer des dirigeants du conseil tribal et des membres de la communauté au lac Chilko, dans le centre de l'intérieur de la Colombie-Britannique, pour une cérémonie de purification et de nettoyage, des cadeaux, un festin traditionnel et une danse d'ours.

Cette visite fait suite à une « déclaration d'exonération » prononcée en mars par M. Trudeau à la Chambre des communes, au cours de laquelle il s'était excusé pour les pendaisons devant les dirigeants Tsilhqot'in réunis au Parlement. Il avait alors déclaré qu'il accepterait une invitation à le faire à nouveau, sur leur territoire.

L'incident découle d'une confrontation meurtrière avec des travailleurs blancs qui étaient entrés sur le territoire des Tsilhqot'in sans autorisation en 1864.

Après l'assassinat des ouvriers, cinq chefs ont participé à ce qu'on leur avait présenté comme étant des pourparlers de paix à l'invitation de représentants du gouvernement. Ils ont été arrêtés, jugés et pendus et un sixième chef a été exécuté l'année suivante.

Les Tsilhqot'in réfutent depuis longtemps le pouvoir du gouvernement d'exécuter les six chefs en tant que criminels, décrivant la confrontation comme une altercation entre nations belligérantes.