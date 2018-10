Les partis d'opposition demandent à Trudeau de déclencher trois partielles

Dimanche, M. Trudeau a annoncé la tenue d'une élection partielle dans la circonscription ontarienne de Leeds-Grenville-Thousand Islands et Rideau Lakes, mais il a omis de convoquer aussi les électeurs dans les trois autres circonscriptions qui n'ont plus de député à la Chambre des Communes.

L'une de ces circonscriptions, Burnaby-Sud, en Colombie-Britannique, est convoitée par le chef du NPD, Jagmeet Singh, qui n'a toujours pas de siège aux Communes plus d'un an après avoir été choisi pour diriger cette formation politique.

Les deux autres circonscriptions vacantes sont celles d'Outremont, au Québec, et de York-Simcoe, en Ontario.

La lettre a été signée par Jagmeet Singh, le chef du Parti conservateur, Andrew Scheer, le leader du Parti vert, Elizabeth May, et le chef intérimaire du Bloc québécois Mario Beaulieu.

« Dimanche dernier, vous avez décidé de déclencher seulement une des quatre élections partielles en attente, afin de combler les sièges vacants à la Chambre des communes, et ce, même si Élections Canada a fourni un avis pour chacune de ces circonscriptions indiquant qu'elles étaient toutes prêtes pour qu'une élection y soit tenue », écrivent les chefs des partis de l'opposition dans leur missive.

« Votre décision de retarder les trois autres élections partielles prive des centaines de milliers de Canadiennes et de Canadiens de leur droit démocratique élémentaire d'être représentés au Parlement et d'y faire entendre leur voix. La tradition établie de longue date au Canada est de déclencher les élections partielles pour tous les sièges vacants en même temps. (...) Bien que les partis que nous dirigeons aient des divergences sur les solutions qui sont les meilleures pour les défis auxquels la population canadienne est confrontée, nous sommes entièrement d'accord que les Canadiens et les Canadiennes méritent d'avoir une représentation élue le plus tôt possible », ajoutent-ils.

Aux Communes, lundi, le NPD a été le seul à dénoncer la décision de M. Trudeau de ne pas déclencher des élections partielles dans l'ensemble de ces circonscriptions. Les néo-démocrates ont accusé le premier ministre se livrer à des jeux politiques.

M. Trudeau a répondu que les trois circonscriptions en question sont vacantes depuis peu et qu'elles le sont parce que les députés qui y ont été élus ont choisi de quitter avant la fin de leur mandat de quatre ans.

« Nous allons déclencher les élections partielles dans ces circonscriptions en temps et lieu, comme l'exige la Loi sur les élections », a-t-il affirmé, se disant amusé par « le ton moralisateur » du NPD.