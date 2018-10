Maxime Bernier fait enregistrer son Parti populaire

Le député de Beauce serrait sous le bras un épais dossier de signatures lors de son arrivée mercredi matin aux bureaux d'Élections Canada à Gatineau, pour demander l'enregistrement officiel du Parti populaire du Canada (PPC).

Seul candidat de ce PPC pour l'instant, M. Bernier soutient que 43 associations de circonscription sont déjà en place, et que plus de candidats seront recrutés en janvier, en vue du scrutin fédéral d'octobre 2019.

M. Bernier a été député conservateur pendant plus de dix ans à Ottawa, d'abord avec Stephen Harper, avant de claquer la porte du parti en août dernier. Le député beauceron ne s'entendait pas toujours avec son chef, Andrew Scheer, surtout au sujet de la gestion de l'offre, un mécanisme que ce libertarien rejette catégoriquement.

Plusieurs Canadiens d'allégeance conservatrice craignent que le nouveau parti de M. Bernier ne divise le vote de droite, permettant ainsi aux libéraux de remporter facilement les prochaines élections générales et de former un nouveau gouvernement majoritaire dans un an.

Bien qu'il ne soit pas entièrement d'accord avec le programme du nouveau gouvernement de la Coalition avenir Québec de François Legault, M. Bernier se dit encouragé par le fait que les citoyens ont été prêts à confier les rênes de la province à un nouveau parti, après 60 ans d'alternance entre libéraux et péquistes.