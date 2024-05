Nous sommes dans la localité d’Aabenraa, dans le sud du Danemark. Au gymnasium local – l’équivalent du cégep –, le jeune Paul St-Pierre Plamondon, 17 ans, est un improbable candidat à l’élection pour devenir président de sa classe. Après le secondaire, il a postulé à un programme d’échange. Ses trois options de pays : Danemark, Suède, Norvège.

Le jeune PSPP tripe manifestement Scandinavie. « Ce sont des pays qui ont marqué ma vie », résume-t-il, 30 ans plus tard, en entrevue.

Au gymnasium, il postule, presque à la blague au poste de président de sa classe. Il ne parle même pas encore le danois ! À sa grande surprise, il est élu. Il finit par être président de l’établissement scolaire, et organise un référendum pour bannir la cigarette entre les murs de l’école. « Et on a gagné ! », raconte-t-il en riant.

Il est hébergé dans le petit village de Varnaes, 500 âmes, situé à une demi-heure de la frontière allemande, dans la famille d’un pasteur luthérien. Un homme conservateur sur le plan religieux, mais progressiste sur le plan social. « Cette année-là a fait de moi un progressiste pour le reste de mes jours », résume PSPP au journaliste Alec Castonguay, en février 2021.

Ce genre d’échange international, inhabituel à l’époque, est symptomatique du parcours d’un jeune parfait. « Il avait tous les talents, » relate une proche qui le connaît depuis l’enfance. Élu comme orateur lors du passage de la flamme olympique dans son patelin – Sainte-Thérèse, dans les Basses-Laurentides – en 1988. Pianiste toujours en vedette dans les concerts. Champion du Québec en tennis à l’âge de 12 ans. Et évidemment, premier de classe. Mais c’était aussi « un performant sympathique. Il n’était pas un parfait plate. Il était un parfait drôle ».

Au cégep, il s’implique dans tous les sports, même le football, où il ne cadre pas du tout avec son allure longiligne. Il participe à Cégeps en spectacle avec le groupe Paul et ses tantinets ; tout de bleu poudre vêtus, les musiciens singent les crooners français à la Joe Dassin. Du cégep, il est admis directement en droit à McGill, ce qui est inhabituel : la plupart des candidats ont déjà un bac derrière la cravate. Dans sa lettre de présentation, il précise que son but dans la vie est « d’avoir un impact positif sur la société ».

Il part ensuite en Angleterre faire une maîtrise à Oxford. Avant de partir, il achète sur Kijiji un vieil équipement de gardien de but. « J’ai dit à mon père : “Je vais devenir le gardien de but de l’Université d’Oxford.” Mon père a ri de moi, il a dit : “Tu sais à peine patiner, tu ne deviendras pas le goaler d’Oxford !” »

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Paul St-Pierre Plamondon montre une photo de lui prise à l’époque où il était gardien de but de l’équipe de l’Université d’Oxford. Ces multiples séjours à l’étranger lui permettront de maîtriser quatre langues : le danois, le suédois, l’espagnol et l’anglais.

Il « s’autoentraîne » avec des manuels qu’il fait venir en Angleterre, et finit par tailler sa place dans l’équipe, qui remporte cette année-là la Coupe Patton, opposant Oxford à sa grande rivale, Cambridge. Certains matchs sont joués outre-Manche : le futur chef du PQ fait donc son entrée sur les patinoires françaises derrière le drapeau de l’Union Jack.

À la fin de ses études, plusieurs grands bureaux d’avocats montréalais s’arrachent sa candidature. Il choisit Stikeman Elliott. « On savait qu’il était brillant, c’était un type avec énormément de potentiel, se souvient France Margaret Bélanger, présidente sports et divertissements du Groupe CH, qui était à l’époque avocate en droit corporatif à Stikeman Elliott. Il avait un super dossier. Mon patron le voulait absolument dans notre département. Il m’a dit : “France, assure-toi qu’il aime le corpo. Fais-lui rencontrer des clients, amène-le dans des négos.” »

Nos stagiaires, c’est la crème de la crème, mais même là, il y a des gens qui se distinguent. Pour qu’on me demande ça, c’était parce que ce candidat n’était pas juste bon à l’école. Ça allait bien au-delà de ça. France Margaret Bélanger, au sujet de PSPP à ses débuts chez Stikeman Elliott

Il finit pourtant par quitter le grand cabinet en 2009 pour se joindre à Delegatus, un bureau plus petit et moins prestigieux. Parallèlement à son travail d’avocat, il fonde le groupe Génération d’idées aux côtés de Mélanie Joly, une autre ancienne de Stikeman Elliott. Ces deux-là sont les deux faces d’une même pièce, disent des gens qui les connaissent bien. « Ils avaient tous les deux une ambition dévorante », dit une personne qui les connaît bien.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Mélanie Joly, au premier plan, et son groupe d’amis, dont ceux qui fonderont avec elle le groupe Génération d’idées, Stéphanie Raymond-Bougie et Paul St-Pierre Plamondon.

En 2010, l’animatrice Marie-France Bazzo le recrute à son émission, Bazzo.tv, comme chroniqueur. « Il était super agréable. Cultivé, drôle. Mais aussi, consciencieux. C’est quelqu’un qui se prépare énormément. Particulièrement studieux, raconte l’animatrice. On le surnommait notre futur premier ministre. C’était clair pour nous. On l’avait même dit en ondes. Il était flatté, c’était clair… mais je ne suis pas sûr s’il ne le prenait pas au sérieux ! »

À l’émission de Marie-France Bazzo, il côtoie l’ex-ministre Joseph Facal, le psychologue et ex-député Camil Bouchard, le chroniqueur Vincent Marissal, la journaliste Josée Boileau. Un plateau où les idées fusent de partout, et sont débattues dans le respect. « C’est la plus belle expérience de ma vie, dit PSPP. Sur le plan professionnel. J’ai tellement aimé ça. Ma vie serait très différente aujourd’hui si Marie-France Bazzo ne m’avait pas invité. »

Sa première caractéristique ? C’est un cartésien, répond Camil Bouchard, qui n’a pas été surpris de le voir se lancer en politique. « Au début, je me disais : c’est un Robert Bourassa au PQ. Très cartésien. Et là, j’ai l’impression qu’il ajoute du Lévesque, plus indigné par rapport au Canada. »

Cet exercice constant du débat, dans la pratique du droit et à la télévision, l’a effectivement préparé pour la joute politique. Et c’est d’ailleurs dans un débat que le Québec le découvrira. Cinq mois avant la campagne électorale de 2022, le PQ est à 9 % dans les sondages. Mais PSPP réussit à se démarquer au débat : les téléspectateurs sont saisis lorsqu’il félicite Gabriel Nadeau-Dubois, de Québec solidaire, pour la qualité de son programme en environnement.

« On ne voit jamais ça dans un débat. Les Québécois aiment ça, qu’on trouve du bon dans l’adversaire. C’était très habile, dit Jean-François Lisée. Ce sont les débats qui ont fait Paul. »

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Les chefs qui se rendent au débat sont accueillis par le groupe Vire au vert, qui les invite à se présenter sur le tapis vert.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE En pleine campagne électorale, le chef du PQ rencontre par hasard dans le Vieux-Montréal une amie qui l’accueille chaleureusement.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Une fois élu, le chef du Parti québécois refuse de prêter serment au roi, comme c’est la tradition. 1 /3





Ses adversaires, qui le tiennent pour quantité négligeable au début de la campagne, le voient monter constamment dans leurs sondages internes. « C’était spectaculaire, admet un stratège caquiste. Mais il ne se faisait pas écœurer par les journalistes tous les jours en scrum ! » Ce « scénario Cendrillon » n’est pas répétable en 2026, croit-il. « Tu ne peux pas être rafraîchissant deux fois. »

D’autant plus que le chef péquiste n’est pas un animal politique particulièrement séduisant en campagne électorale, estiment plusieurs. « Il rentre dans la salle, il fait un discours avec les lignes nationales. Il fait son pitch et il repart. Il manque de sensibilité sur les enjeux locaux. Il n’a pas du tout pris le pouls de la région avant. Il est désincarné du territoire où il est », dit un ex-député péquiste.

Malgré tout, un an après les élections de 2022, le parti de PSPP réussit l’exploit de remporter une partielle dans Jean-Talon, une circonscription que le Parti québécois n’avait jamais gagnée. Et c’est beaucoup grâce au chef, dit Pascal Bérubé. « Il a dit : on va aller la gagner. Il a mis le paquet, mobilisé toutes les ressources, relate-t-il. Chaque soir, il était le dernier rentré avec ses fiches de pointage. Il n’y a pas un militant qui a travaillé plus fort que lui. Je n’ai jamais vu ça. »

Rappelons qu’on parle ici d’un homme qui a trois enfants à la maison. PSPP dit d’ailleurs être un papa très présent dans la vie de Laurette, 6 ans, Maurice, 4 ans, et Henri, 10 mois, et refuser nombre d’invitations pour passer du temps avec eux.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Paul St-Pierre Plamondon regarde la soirée électorale en compagnie de sa fille Laurette, de sa conjointe Alexandra Tremblay et de son fils Maurice.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE FACEBOOK DE PAUL ST-PIERRE PLAMONDON Le plus récent anniversaire de Laurette, fille aînée de Paul St-Pierre Plamondon 1 /2



Et maintenant, à 47 ans, il rêve, comme chef du PQ, de répéter son moment sportif fétiche, celui de l’affrontement lors des Séries mondiales de 1969 entre les Mets de New York et les Orioles de Baltimore. Son père lui faisait écouter le match sur un disque quand il était jeune. Les Mets moisissaient dans les bas-fonds du classement depuis sept ans : ils étaient moqués par leurs propres partisans. En 1969, ils parviennent pourtant à se rendre en finale et battent les Orioles de Baltimore. On leur accolera le surnom d’« équipe miracle ».

Réussira-t-il à convaincre les Québécois de l’élire, puis de voter Oui à un référendum ? Frédéric Bérard, qui pourrait, en théorie, voter Oui à une telle question, dit qu’il répondrait Non au PQ dirigé par PSPP. « Faire l’indépendance avec un gars qui a proposé de bloquer le chemin Roxham en violant les conventions internationales sur les droits des réfugiés, ça ne m’intéresse pas. »

On s’en doute, un homme comme Pascal Bérubé est d’un tout autre avis. « Personnellement, ça fait 30 ans que je suis membre du PQ, dit-il. Il me redonne l’énergie et l’espoir de mes débuts. »