Avril 2024. L’avocat Frédéric Bérard, chroniqueur à la station de Cogeco de l’Outaouais, s’enflamme sur les ondes. Le sujet : Paul St-Pierre Plamondon, qui, s’indigne le chroniqueur, « a trahi tous ses idéaux ». À preuve, dit le chroniqueur, quelques années à peine avant de se lancer dans la course à la direction du Parti québécois, PSPP songe à se présenter sous la bannière du Parti libéral du Canada.

L’affirmation est grosse. La source ? Le chroniqueur dit rapporter les termes d’une conversation privée qui se serait tenue en 2011, entre le jeune PSPP et le député péquiste Alexandre Cloutier. PSPP aurait demandé à Cloutier son avis sur une possible candidature pour le PLC. Cloutier le lui aurait déconseillé.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE GATTUSO BOUCHARD MAZZONE Frédéric Bérard

Deux jours après la chronique de Bérard, Plamondon réclame à la station un droit de réplique. « Non, je ne suis pas passé proche ni n’ai considéré de me présenter pour Justin Trudeau. C’est faux », affirme le chef péquiste. (NDLR : en 2011, Justin Trudeau était déjà député du PLC, mais n’en était pas encore le chef.) Questionné pour ce portrait, il réaffirme que « c’est un mensonge et un mythe inventé par Frédéric Bérard ». Il relate la conversation avec Cloutier de la façon suivante : « Il m’a fait promettre de me présenter à Québec si jamais je faisais le saut en politique. Il n’a jamais été question du PLC ni même du PQ. J’ai tout simplement acquiescé de la tête. »

Pour la rédaction de ce portrait, nous avons cherché à parler à Alexandre Cloutier. Il a décliné notre demande d’entrevue. Nous lui avons fait parvenir, par courriel, les questions soulevées par les interventions de Bérard. Il n’y a pas répondu. Certains de ses proches, que nous avons contactés, ont exprimé un certain malaise à rapporter des propos tenus lors d’une conversation privée.

En entrevue avec La Presse, PSPP admet avoir reçu, avant de se lancer au PQ, des offres de plusieurs partis politiques. « Je me souviens d’avoir parlé à Québec solidaire, au PQ, au Parti libéral du Canada, mais jamais ça ne s’est rendu à une offre politique d’un comté. » À l’époque, explique-t-il, il avait « plusieurs amis dans le PLC » et il a participé à certaines activités en 2008 et en 2009.

Autour des mêmes années, PSPP dit pourtant être devenu un fédéraliste déçu en réaction au scandale des commandites, avec lequel il a été en contact étroit, comme avocat dans le grand bureau montréalais Stikeman Elliott.

En 2007 et 2008, il y a défendu les intérêts du Groupe Polygone, qui a reçu 40 millions du programme des commandites pour faire la promotion de l’unité canadienne. Il a été impliqué dans plusieurs requêtes judiciaires notamment pour forcer le journaliste du Globe and Mail Daniel Leblanc à révéler l’identité de la source confidentielle MaChouette, qui l’a informé sur le scandale.

« Le hasard a fait qu’on m’a assigné ces dossiers et ce que je peux dire, c’est que ça m’a influencé au point que le cours de ma vie professionnelle s’est transformé après. Ça a beaucoup à voir avec mes convictions politiques actuelles », déclare-t-il lors de la seconde course à la chefferie du PQ, en 2020.

« La réalité, c’est qu’il était bien content à l’époque de travailler sur ce dossier-là, parce que c’était high profile », rétorque Frédéric Bérard, qui a lui aussi travaillé chez Stikeman Elliott.

Comment un homme dégoûté par le scandale des commandites en 2009 aurait-il pu être intéressé par la politique fédérale ? se demande Frédéric Bérard, qui a sa réponse toute prête. « C’est une très grande girouette. Et ça me fascine à quel point il est capable d’enfumer les gens. »

« Il est l’homme de toutes les convictions, renchérit un stratège caquiste. Il a un parcours fascinant, d’avocat multiculturaliste à identitaire au PQ, tendance Mathieu Bock-Côté. »

À l’heure actuelle, les caquistes s’emploient à colliger l’ampleur de ses contradictions. Ses changements de cap, expose-t-on, sont multiples.

1. La souveraineté et le référendum. En 2014, il fustigeait « l’obsession référendaire » du PQ, nuisible au progressisme et même à l’intérêt public. En 2016, lors de sa première course, il n’est pas pressé de tenir un référendum, qu’il renvoyait à un deuxième mandat. En 2020, revirement : il devient partisan d’un référendum rapide. En avril dernier, il indique que la souveraineté est « la chance ultime » de se donner une pérennité linguistique et culturelle.

2. L’immigration et la laïcité. « J’aimerais beaucoup voir les Québécois être moins incertains d’eux-mêmes et agir avec plus d’assurance. Une confiance renforcée les rendrait plus sereins par rapport à l’immigration », écrit-il en 2014. Il fustige également la charte des valeurs. Les femmes voilées sont « soudainement désignées comme une menace », déplore-t-il. Six ans plus tard, il est d’accord avec la loi 21, « l’expression démocratique sur la laïcité ». En 2023, il évoque une crise sociale si le Québec et le Canada maintiennent leurs cibles d’immigration.

3. Le racisme systémique. En 2016, dans un débat avec le chroniqueur Mathieu Bock-Côté, il reconnaît l’existence du racisme systémique. « On ne devrait pas avoir peur d’aller dans ces faits-là, on ne devrait pas avoir peur d’en discuter. » En 2020, il a changé d’avis. « Il ne faut tout simplement pas utiliser cette notion de racisme systémique. Elle nous amènera plus de problèmes que de solutions. »

Entre les deux courses à la chefferie, espacées de moins de quatre années, il a complètement changé d’avis sur tous les sujets cruciaux, observe un ex-collègue du PQ. « Il a compris sur quels pitons il fallait peser pour gagner, dit-il. Qui est le vrai Paul ? Celui qui tenait un discours d’ouverture en 2016 ou celui qui était dans le ressentiment en 2020 ? »

En 2016, PSPP avait lancé sa campagne au côté d’une femme noire portant le hijab, dénonçant la charte des valeurs que le PQ avait fait adopter.

Le principal intéressé invoque un certain nombre de raisons pour expliquer ces changements de cap. D’abord le caquisme, qui a chassé les libéraux du pouvoir, ce qui était son objectif numéro un. La CAQ a aussi fait la démonstration que le fédéralisme n’est pas réformable de l’intérieur. Ensuite, ce qu’il appelle le trudeauisme, « la mise en œuvre de politiques hostiles » sur l’avenir du français et l’immigration, « qui amènent un sentiment d’urgence ».

Et finalement, la montée en force du wokisme. « On a l’émergence d’un nouveau vocabulaire, de nouveaux concepts. Racisme systémique, privilèges blancs, microagressions, safe spaces, territoires non cédés. C’est un corpus idéologique qui émerge dans ces années-là. Certains vont faire prendre le chemin orange, puis moi je choisirai le chemin bleu. »

N’empêche que beaucoup de gens qui ont connu Paul St-Pierre Plamondon au début de sa carrière dans la sphère publique ne le reconnaissent plus aujourd’hui. Comme cette jeune professionnelle, qui nous demande de taire son nom car elle craint d’éventuelles conséquences sur la société qu’elle dirige.

Elle raconte leur rencontre, à l’époque où PSPP était à la tête du groupe de réflexion Génération d’idées. « Dès que je l’ai vu, je l’ai trouvé éloquent, inspirant. C’était un mentor pour moi. » Elle poursuit : « Aujourd’hui, il est devenu quelqu’un que je ne reconnais plus. Ce n’est pas le leader inclusif que j’ai connu. Bien sûr, on peut tous changer d’idée. Mais à ce point-là ? C’est incompréhensible. » C’est aussi ce qui désole Frédéric Bérard. « Il aurait pu offrir une belle vision pour le Québec, un beau train pour l’indépendance ! dit-il. Mais il a plutôt choisi de reprendre la cassette de Mathieu Bock-Côté. »

Mais quoi qu’on pense de son évolution idéologique, le nouveau chef a réussi l’exploit de relancer le PQ. Les finances sont dans un état éclatant, témoigne Pascal Bérubé. « Le PQ n’a plus aucune dette. La santé financière est exceptionnelle. » PSPP a renouvelé l’équipe péquiste, amenant en son sein « de jeunes professionnels fantastiques », ajoute-t-il. Comme Génifère Legrand, une ancienne de C2MTL et du Cirque du Soleil, devenue directrice générale du PQ en août 2023. Le nombre de membres a grimpé : en moins de deux ans, il est passé de 32 800 à plus de 40 000.

Et au-delà des chiffres, il y a clairement eu un « effet PSPP » au PQ. En remettant la souveraineté au premier plan, il a redonné l’espoir et l’enthousiasme à bien des péquistes. Comme Paul Bégin, 81 ans, ex-ministre péquiste associé à l’aile « pure et dure » du parti. Ce dernier ne cache pas qu’il était « un petit peu désabusé » du PQ, après sa démission en 2002. « J’avais mis ça de côté, le militantisme. »

Après les élections de 2022, cependant, il commence à tendre l’oreille au nouveau chef, qui lui rappelle Jacques Parizeau. « J’ai commencé à trouver qu’il disait des choses intéressantes. Surtout, il y avait un élément précis : la souveraineté. Il veut absolument la faire, il a un plan clair, qu’il suit de manière systématique en disant clairement qu’il va faire un référendum. » L’ancien ministre redevient membre du PQ, contribue financièrement. À l’élection partielle dans Jean-Talon, en 2023, Paul Bégin milite comme bénévole. Et tout récemment, il a décidé de s’impliquer dans le bureau de direction de la circonscription où il vit à Québec.

« Quand ça fait 40 ans qu’on milite pour une idée et que quelqu’un dit qu’il y croit, ça vaut la peine de le suivre, dit-il. Quelqu’un porte le dossier. Et j’ai confiance. »