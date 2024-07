3 articles

Marc Miller, ministre de l’Immigration Un esprit frondeur sous les projecteurs

Marc Miller n’est pas du genre à courir après les caméras. Mais jamais les projecteurs n’ont autant été braqués sur lui, et pour cause : son portefeuille de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté est des plus névralgiques. À Québec, il a le casting du méchant. Et ce rôle, il ne le déteste pas – il semble même prendre plaisir à l’incarner. Portrait d’un ministre qui ne laisse plus personne indifférent.