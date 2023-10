Maïté Blanchette Vézina

Affiliation politique : Coalition avenir Québec

Fonctions : ministre des Ressources naturelles et des Forêts, députée de la circonscription de Rimouski

Âge : 37 ans

À quoi ressemblera un premier ministre millénial ?

« C’est certain qu’il y aura une sensibilité pour l’environnement. Ça fait partie des valeurs des gens de notre génération. Comme personne, elle fera aussi une plus grande place aux technologies. Elle aura une ouverture sur le monde. La place du Québec dans cet écosystème mondial, dans les enjeux que l’on vit. J’ai aussi envie de vous dire que ça sera une femme. Enfin, je l’espère ! On est rendu là. On a déjà eu une première ministre, mais j’ose croire que ça sera une femme. »

Marwah Rizqy

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Marwah Rizqy

Affiliation politique : Parti libéral du Québec

Fonctions : porte-parole de l’opposition officielle en matière d’éducation, entre autres, ainsi que députée de la circonscription de Saint-Laurent, à Montréal

Âge : 38 ans

À quoi ressemblera un premier ministre millénial ?

« Quelqu’un qui est capable de prendre des décisions importantes, faire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Quand je regarde les nouvelles, on a de grands défis. Il faut que ça soit un idéaliste. Il faut que ça soit un rêveur. Le nombre de jeunes qui me disent que la terre brûle, mais il faut des solutions. Il faut donc rester optimiste. Ça prend quelqu’un qui est optimiste. »

Guillaume Cliche-Rivard

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Guillaume Cliche-Rivard

Affiliation politique : Québec solidaire

Fonctions : porte-parole du deuxième groupe d’opposition en matière d’immigration, entre autres, ainsi que député de la circonscription de Saint-Henri–Sainte-Anne, à Montréal

Âge : 34 ans

À quoi ressemblera un premier ministre millénial ?

« Ça serait un premier ministre très terrain, qui tenterait vraiment d’être le plus proche possible de la réalité des gens. Je pense aux [chefs d’État] scandinaves qui se déplacent à vélo et prennent les transports en commun. Ils sont plus proches de leur population. J’ai aussi l’impression qu’on réinventera le modèle, avec moins d’anciens carcans ou de décorum entourant la fonction de premier ministre. Assouplir tout ça pour qu’il y ait une réelle proximité. »

Méganne Perry Mélançon

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Méganne Perry Mélançon

Affiliation politique : Parti québécois

Fonctions : porte-parole du Parti québécois et ancienne députée de la circonscription de Gaspé

Âge : 33 ans

À quoi ressemblera un premier ministre millénial ?

« Une personne assez dynamique qui n’a pas peur de prendre des risques et de détonner du milieu politique plus classique. Un jeune qui se démarque et qui fait les choses autrement. Ça serait un premier ministre beaucoup sur les réseaux sociaux pour communiquer. Les questions sociales et environnementales seraient mises de l’avant. On est assez solidaire comme génération, pas trop individualiste. On a des causes pour lesquelles on donne de notre temps. »