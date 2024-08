(Québec) Un ami de longue date de François Legault, qui était sorti de sa retraite cet hiver pour venir l’épauler à son cabinet dans le contexte où le gouvernement traversait des « turbulences », a finalement quitté son poste de conseiller spécial au cours de l’été.

Daniel Zizian, 67 ans, ancien président-directeur général de la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec de 2007 à 2013, puis à la tête du Centre patronal de santé et sécurité du travail du Québec de 2014 à 2022, affirme avoir pris la décision de retourner à la retraite de son propre chef. M. Zizian connaît le premier ministre depuis plus de 50 ans, les deux hommes s’étant rencontrés au cégep. Il a par la suite été chef de cabinet de M. Legault lorsqu’il était ministre de l’Éducation sous le gouvernement péquiste de Lucien Bouchard.

« En début d’année, à l’invitation du premier ministre du Québec et de son directeur de cabinet, j’ai accepté de faire une pause dans ma retraite pour donner un coup de main au cours d’une période de turbulences pour l’équipe gouvernementale. Six mois plus tard, une éternité en politique, les choses se sont grandement améliorées grâce au travail du premier ministre et de toute l’équipe ministérielle, et j’en suis ravi », a-t-il écrit en juillet dernier sur son compte LinkedIn.

Au cours des derniers mois, le gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) a cumulé des sondages défavorables dans lesquels le Parti québécois (PQ) raflait systématiquement la première place des intentions de vote. En juin dernier, un coup de sonde de la firme Léger publié par Québecor a toutefois indiqué que les caquistes avaient stoppé leur chute et qu’ils rétrécissaient même l’écart avec ses adversaires péquistes.

Par ailleurs, l’attaché de presse du premier ministre, Ewan Sauves, hérite du poste de directeur des relations médias occupé jusqu’en mai par Manuel Dionne, désormais à la Fédération des médecins spécialistes du Québec. M. Sauves conserve toutefois ses dossiers d’attaché de presse qu’il partagera dès cet automne avec Catherine Hamel, qui monte en grade.

Marie-Christine Fillion, qui agissait à titre de directrice de cabinet de la ministre du Tourisme Caroline Proulx depuis l’élection de 2022, devient pour sa part directrice des communications gouvernementales au cabinet du premier ministre. Elle remplace ainsi Isabelle Lewis, qui est passée au cours des derniers mois à la Fraternité des policiers et policières de Montréal.

Dans son nouveau mandat, Mme Fillion pourra également compter au sein de son équipe de Florence Plourde, qui revient au cabinet du premier ministre pour s’occuper du contenu et de la préparation des annonces stratégiques, après avoir travaillé depuis la réélection de la CAQ à titre de directrice des communications de Bernard Drainville à l’Éducation, puis de Suzanne Roy à la Famille.

Au cabinet de François Legault, on indique par ailleurs que le poste de conseiller de Vincent Desmarais, qui est parti cet hiver pour travailler auprès des conservateurs de Pierre Poilievre à Ottawa, de même que celui de Sébastien Lauzon, qui s’est joint à une firme de communication, ne seront pas comblés.