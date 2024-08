(Québec) Après s’être fait refuser l’accès au Centre d’hébergement Yvon-Brunet en juin dernier, le député solidaire de Saint-Henri–Sainte-Anne, Guillaume Cliche-Rivard, pourra finalement aller visiter le CHSLD de sa circonscription mercredi.

Thomas Laberge La Presse Canadienne

L’élu solidaire fera donc une visite de deux heures de l’établissement. « On va pouvoir parler aux résidents, voir l’ensemble du site – notamment l’intérieur, l’extérieur, le sous-sol et les salles qui sont en rénovation – puis on va être capable de parler avec l’équipe de travailleurs », indique-t-il en entrevue avec La Presse Canadienne. Des conditions qu’il juge acceptables.

En juin dernier, Guillaume Cliche-Rivard avait dit à La Presse Canadienne vouloir aller visiter le Centre d’hébergement Yvon-Brunet après qu’une citoyenne lui eut fait part de ses préoccupations quant à la vétusté de l’établissement.

À ce moment, le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal – qui chapeaute le Centre d’hébergement Yvon-Brunet – avait indiqué avoir refusé l’accès du CHSLD au député, évoquant des raisons de vie privée, de confidentialité, mais aussi de neutralité politique.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Le Centre d’hébergement Yvon-Brunet

Le 3 juillet – deux semaines après la publication d’un premier article sur le sujet –, l’élu solidaire rencontre le PDG du CIUSSS, Vincent Lehouillier. « Je m’attendais à faire un certain plaidoyer […] Finalement, d’entrée de jeu, je n’ai pas eu à placer grand mots qu’ils nous ont dit qu’ils étaient prêts à nous offrir la visite », dit Guillaume Cliche-Rivard, qui indique être surpris de la rapidité avec laquelle le CIUSSS a changé son fusil d’épaule.

Du côté du CIUSSS, on affirme que « la situation n’a pas changé ». « Dès le départ, il a été convenu qu’il nous ferait plaisir d’accueillir M. Cliche-Rivard au sein de nos établissements et de répondre à ses questions. Il nous fallait d’abord établir les objectifs de sa demande de visite dans le cadre d’une première rencontre avec notre direction, ce qui a été fait dans les meilleurs délais », a indiqué la porte-parole du CIUSSS, Marianne Paquette dans une déclaration écrite envoyée à La Presse Canadienne.

« Nous avons discuté avec M. Cliche-Rivard et son équipe pour expliquer notre réalité avant d’organiser la visite », ajoute-t-elle.

En juin dernier, au sujet des allégations de vétusté du CHSLD, Mme Paquette avait indiqué que les « installations sont soumises à des visites d’Agrément Canada visant à évaluer la qualité de nos soins et services » et que le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) « procède régulièrement à l’évaluation de la qualité du milieu de vie pour les personnes hébergées dans les centres d’hébergement ».

Bien que le député solidaire pourra finalement aller visiter l’établissement comme il le souhaitait, il croit que tous les efforts déployés par lui et son équipe pour y arriver n’auraient pas dû être nécessaires. « On doit être rendu à une bonne semaine de travail complète, un bon 40 heures de travail, pour aller visiter un CHSLD de ma circonscription. Ça n’a pas de bon sens ! » lance-t-il.

« Quand je fais une demande […], ça devrait m’être octroyé dans des délais raisonnables sans qu’on ait à mettre des efforts considérables et qu’on mobilise la presse pour que ça change », ajoute le député de Saint-Henri–Sainte-Anne.

Pas la première fois

Une situation similaire s’est produite avec la députée solidaire de Sherbrooke, Christine Labrie, qui s’était vu refuser l’accès au centre jeunesse Val-du-Lac, il y a quelques mois. Elle avait alors déposé un projet de loi visant à faciliter l’accès des élus aux établissements publics.

La question avait provoqué des débats à l’Assemblée nationale. Quelques semaines plus tard, elle a finalement pu aller visiter le centre jeunesse avec le ministre des Services sociaux, Lionel Carmant.

L’attaché de presse du ministre, Lambert Drainville, avait alors indiqué : « On est d’accord que les députés devraient pouvoir voir les ressources de leur circonscription, surtout celles qui sont de nature sociale. »