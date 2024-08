Antoine Dionne Charest, commentateur politique à RDI et militant actif au sein d’instances officielles du Parti libéral du Québec

(Québec) Antoine Dionne Charest, commentateur politique à RDI et militant actif au sein d’instances officielles du Parti libéral du Québec (PLQ), annonce qu’il souhaite être candidat libéral lors de l’élection provinciale de 2026 afin de devenir député.

Le fils de l’ancien premier ministre Jean Charest n’a toutefois pas indiqué dans quelle circonscription il souhaitait se présenter. M. Dionne Charest n’a pas indiqué non plus s’il appuyait déjà un candidat dans la course à la direction du PLQ, qui débutera officiellement en janvier prochain.

Plus tôt ce lundi, M. Dionne Charest a publié une vidéo à titre de coprésident du comité sur l’affirmation du Québec de la commission politique nationale du PLQ dans laquelle il plaide pour que le Québec se dote d’une constitution. L’idée avait également été mise de l’avant à l’automne 2023 par le comité sur la relance du parti, coprésidé par l’ancien sénateur André Pratte et la députée Madwa-Nika Cadet, auquel il avait siégé.

Doctorant en philosophie, M. Dionne Charest est membre de la commission politique du PLQ depuis 2018. Au sein du parti, il est connu pour défendre des thèmes comme la constitution, la protection des libertés individuelles et l’interculturalisme.