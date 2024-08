(Québec) Le Québec devrait se doter de sa propre constitution, selon la Commission politique du Parti libéral, qui estime qu’un tel projet serait « unificateur ».

La Presse Canadienne

La proposition a été mise de l’avant lundi matin par les coprésidents du comité sur l’affirmation du Québec de la Commission politique nationale du Parti libéral (PLQ), Antoine Dionne Charest et Julie White.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Mme White a expliqué qu’une constitution propre au Québec permettrait « d’énoncer clairement les droits et libertés de tous les Québécoises et les Québécois, peu importe leurs origines, leurs croyances et leurs compétences ».

« Une constitution permet d’affirmer qui nous sommes réellement, avec notre langue, notre droit civil et les compétences du gouvernement du Québec », a-t-elle souligné.

De son côté, M. Dionne Charest a fait valoir que ce projet s’inscrit « face à la (Coalition avenir Québec – CAQ) qui cherche constamment à nous diviser et au Parti québécois (PQ) qui cherche à nous séparer du reste du Canada ».

« Une constitution, c’est pas juste un bout de papier, c’est pas juste un document politique parmi d’autres », a-t-il soutenu.

« C’est ce qui nous unit face au PQ, pour qui les immigrants et le Canada sont la source de tous les problèmes. C’est ce qui nous protège face à la CAQ, surtout face à ses lois qui stigmatisent les Québécois qui parlent une autre langue que le français », a-t-il ajouté.

Le PLQ affirme qu’il répondra aux inquiétudes quotidiennes des Québécois en leur proposant un plan économique dans les prochains mois, mais estime que la province a aussi besoin d’un projet unificateur comme l’adoption d’une constitution.

La constitution du Québec était une proposition qui avait été mise sur la table par le comité de relance du PLQ, l’an dernier.