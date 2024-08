Après des mois de rumeurs et de spéculations, Charles Milliard a confirmé vendredi qu’il se lançait dans la course à la direction du PLQ.

(Montréal) Le nouveau candidat déclaré à la course à la direction du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, a assuré samedi matin qu’il s’engage en politique québécoise pour 10 ans.

Patrice Bergeron La Presse Canadienne

Cet ancien président et directeur général de la Fédération des chambres du Québec a confirmé vendredi qu’il se lançait dans la course à la direction libérale, après des mois de rumeurs et de spéculations.

Samedi matin, il avait déjà commencé ses démarches pour recueillir des appuis au congrès de la Commission jeunesse du PLQ à Montréal.

En mêlée de presse, quand il a été questionné à savoir s’il allait poursuivre son engagement politique même s’il n’est pas élu chef du parti en juin 2025, il a été catégorique.

« Mon projet à moi dans ma tête, c’est un projet de dix ans, alors c’est un projet qui s’inscrit dans la durée, a-t-il déclaré. Qu’importe ce qui se passera à la course à la chefferie, bien que j’aie l’intention de la gagner, ensuite à l’élection générale de 2026, de 2030, on ne sait pas ce qui nous attend, mais moi je serai là, assurément. »

M. Milliard est le deuxième candidat déclaré dans cette course, après l’ancien maire de Montréal et ex-ministre fédéral Denis Coderre, qui a fait connaître ses intentions en juin.

M. Coderre était aussi présent samedi matin au congrès de l’aile jeunesse et il a aussi assuré qu’il allait être candidat du PLQ dans Bellechasse en 2026, qu’il soit ou non élu chef du PLQ.

La campagne à la direction du PLQ commence officiellement en janvier. Les candidats ont jusqu’au 11 avril pour déposer officiellement leur candidature. Le congrès à la chefferie aura lieu le 14 juin 2025.