Charles Milliard officiellement dans la course

(Québec) Charles Milliard, qui a récemment démissionné de son poste de président de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), se lance officiellement dans la course à la direction du Parti libéral du Québec (PLQ).

Le principal intéressé a annoncé la nouvelle ce vendredi à TVA. Il s’agit de la deuxième personne après l’ex-maire de Montréal Denis Coderre à confirmer qu’il souhaite succéder à Dominique Anglade à la tête des libéraux.

En mai dernier, lors d’un conseil général du PLQ à Bromont, La Presse avait révélé que M. Milliard préparait son entrée en scène et bénéficiait de l’appui d’un groupe de 80 jeunes militants libéraux. L’ancien président de la FCCQ sera par ailleurs présent ce samedi à Montréal lors d’un congrès de la Commission-Jeunesse du PLQ ayant pour thème le renouvellement du fédéralisme.

La course à la direction du PLQ sera officiellement lancée en janvier prochain. Quatre débats sont prévus entre le 12 avril et le 8 juin. Le prochain chef doit être élu à Québec le 14 juin 2025.

En plus de M. Milliard et de M. Coderre, officiellement candidats annoncés, le ministre fédéral des Transports Pablo Rodriguez jauge présentement ses appuis. Plus tôt cette semaine, à Winnipeg, celui qui est également lieutenant politique de Justin Trudeau au Québec a laissé planer le suspense sur ses intentions. En entrevue sur les ondes de CJAD à Montréal, la députée libérale Désirée McGraw lui a tout de même déjà donné son appui s’il se lance.

Le député de la circonscription de Marguerite-Bougeoys à Montréal, Frédéric Beauchemin, doit également se lancer dans la course. M. Beauchemin, qui sera également présent au congrès des jeunes libéraux ce samedi, n’a toutefois pas officialisé sa candidature. Le maire de Victoriaville et ancien conseiller du député fédéral Alain Rayes, Antoine Tardif, envisage lui aussi de se porter candidat.