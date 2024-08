(Ottawa) Les néo-démocrates veulent savoir si les conservateurs sont derrière une campagne pro-Poilievre de robots (bots) informatiques ayant été déployée il y a quelques jours sur la plateforme X.

Il y a quelques jours, après un rassemblement du chef conservateur dans le nord de l’Ontario, des messages similaires publiés à partir de comptes supposément créés à l’étranger ont pullulé sur le réseau social.

« Je rentre du rassemblement de Pierre Poilievre à Kirkland Lake et j’en ressens encore l’effervescence », lit-on entre autres dans ces messages quasi identiques recensés par un utilisateur de la plateforme X.

Ces louanges proviennent de comptes prétendant venir de pays comme la Russie, la France, le Royaume-Uni, ou encore des États-Unis.

Se disant inquiet, le chef néo-démocrate Jagmeet Singh a demandé à son adversaire conservateur de donner l’heure juste.

« Je pense que ça soulève des questions pour Pierre Poilievre, et il doit répondre : est-ce que c’est le Parti conservateur qui l’a fait ? », a-t-il lancé en point de presse à Yellowknife, mardi.

Si la manœuvre n’émane pas du camp conservateur, une enquête s’impose, a insisté Jagmeet Singh.

Et pour faire la lumière sur cette affaire, il a l’intention de porter l’affaire à l’attention d’Élections Canada et du Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique.

Une « théorie du complot »

Questionné à ce sujet lors d’un point de presse à Ottawa, le conservateur Luc Berthold y a vu une « théorie du complot ». Il a par ailleurs fait valoir que son chef n’avait pas besoin de telle campagne pour mousser sa popularité.

« Partout où il passe, on n’a pas besoin de robots pour attirer les foules. Pierre Poilievre suffit à attirer amplement les gens à ses rallyes », a-t-il argué.

La lutte promet d’être serrée entre les néo-démocrates et les conservateurs dans les circonscriptions du nord de l’Ontario.