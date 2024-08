(Ottawa) Dans une tentative d’importer ce que certains pourraient appeler la politique à l’américaine, les libéraux qualifient de « bizarre » le chef conservateur fédéral Pierre Poilievre avec une nouvelle ligne d’attaque empruntée aux démocrates américains.

La Presse Canadienne

Cette insulte, que la vice-présidente Kamala Harris et d’autres démocrates ont utilisée avec un certain effet contre l’ancien président Donald Trump et son colistier J.D. Vance ces derniers jours, a suscité une myriade de réactions et de réflexions au sud de la frontière.

Son effet dans les milieux politiques canadiens est moins évident, même s’il a au moins provoqué une réaction de la part des conservateurs. En un mot : vous pensez que notre gars est bizarre ? Eh bien, le vôtre est plus bizarre.

Le bizarrathon canadien a commencé à la fin de la semaine dernière, lorsque le premier ministre Justin Trudeau a publié sur X que Pierre Poilievre devait « aller prendre l’air » ou renouer avec la réalité, après que le chef conservateur l’eut accusé d’admirer les dictatures communistes.

Les propos de M. Poilievre faisaient référence aux commentaires tenus par M. Trudeau en 2013, avant de devenir premier ministre, lorsqu’il avait déclaré qu’il admirait la « dictature » de la Chine parce qu’elle permettait aux Chinois de « redresser leur économie en un clin d’œil ».

Plusieurs députés libéraux, dont un ministre, sont rapidement allés plus loin. En réponse à une attaque sur les réseaux sociaux de M. Poilievre, le ministre du Logement, Sean Fraser, l’a accusé « d’utiliser des mots-clics d’incel pour trouver des amis en ligne, d’attirer l’attention de l’extrême droite et de publier des vidéos étranges sur le bois ».

PHOTO ADRIAN WYLD, LA PRESSE CANADIENNE Le ministre fédéral du Logement, Sean Fraser

En 2022, Global News a rapporté qu’un mot-clic misogyne caché avait été inclus dans les vidéos YouTube du chef conservateur pour aider à les promouvoir. Le bureau de M. Poilievre a déclaré qu’il ignorait l’existence de ces étiquettes. La pique de la « vidéo sur le bois » faisait référence à une publicité de la même année dans laquelle le conservateur utilisait des poutres en bois récupérées comme analogie pour se réapproprier les valeurs canadiennes.

« Soyons honnêtes, le type est tout simplement bizarre », a lancé vendredi sur X le député libéral Mark Gerretsen, accompagnant sa publication d’une capture d’écran de la vidéo sur le bois. Son collègue libéral Ryan Turnbull a élargi son attaque, qualifiant l’opposition au droit à l’avortement du député conservateur Arnold Viersen de « vraiment bizarre ».

Beaucoup de bruit pour rien ?

Jeff Ballingall, président de Mobilize Media Group et fondateur d’Ontario Proud, a déclaré que cette décision témoigne du « désespoir » des libéraux alors que les sondages montrent qu’ils sont loin derrière les conservateurs. « Rien de ce qu’ils font ne fonctionne, a-t-il souligné. Et ils se déchaînent et ils vont essayer tout ce qui fonctionne. Ils jetteront beaucoup de boue sur le mur et verront ce qui colle. »

Cette tactique s’inspire clairement d’une tendance récente aux États-Unis, qui a débuté lorsque le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, s’est exclamé que les républicains étaient « tout simplement bizarres » lors d’une apparition télévisée en juillet. Depuis lors, les démocrates ont adopté la stratégie « bizarre » pour attaquer Trump et Vance, et beaucoup d’encre a coulé sur l’évaluation des dommages que cela causerait.

Un article du Washington Post a décrit ce mot comme une puissante attaque contre un parti républicain qui se considère comme un bastion de la normalité. Un autre a averti que cela sous-estimait la menace d’une seconde présidence Trump.

Quoi qu’il en soit, l’insulte semble avoir touché Donald Trump — dans une entrevue jeudi, il a insisté sur le fait que lui et Vance n’étaient « pas des gens bizarres ».

PHOTO BEN GRAY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS J.D. Vance et Donald Trump

Les conservateurs, eux aussi, ont choisi de ne pas simplement tendre l’autre joue. Dans un communiqué, Pierre Poilievre a accusé Justin Trudeau « d’essayer de détourner l’attention du fait qu’il est le type véritablement bizarre avec des politiques de cinglés qui ont laissé le Canada ruiné et les Canadiens ruinés ». M. Poilievre a été expulsé de la Chambre des communes en avril dernier après avoir qualifié M. Trudeau de « cinglé de premier ministre ».

Sur les réseaux sociaux, la députée conservatrice Michelle Rempel Garner a publié une série de photos de Justin Trudeau, dont une de lui le visage maquillé de noir lors d’une fête en 2001, et l’a qualifié de « complètement cinglé ».

Jeff Ballingall a contesté la suggestion selon laquelle les conservateurs se sentiraient blessés par cette insulte. « S’ils veulent parler de choses bizarres, ils sont les bienvenus, et nous avons un million de choses à répondre », a-t-il rétorqué.

Le stratège conservateur Jamie Ellerton a expliqué que les partis politiques canadiens « importent constamment des tactiques du sud de la frontière avec plus ou moins de succès et de valeur ». Mais il a déclaré que les libéraux étaient « hypocrites » en accusant régulièrement les conservateurs d’introduire « une politique à l’américaine » au Canada, tout en empruntant de manière transparente aux démocrates.

Andrew Perez, directeur de Perez Strategies et stratège libéral, pense que les libéraux auront du mal à reproduire le succès obtenu par les démocrates avec cette tactique du « bizarre ». « Je vois où ils vont, parce que je pense que Pierre Poilievre n’est pas un leader conventionnel », a-t-il raconté. Mais il a rappelé que rien de ce que les libéraux ont tenté ces derniers temps n’a fait grand-chose pour modifier les sondages.

« Je ne pense pas que cela fera mal, a-t-il confié. Je ne suis pas sûr que cela aidera. »