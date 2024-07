(Ottawa) Deux témoins ont quitté en trombe une réunion d’un comité parlementaire, mercredi, après que les libéraux eurent tenté de détourner le débat prévu sur la violence faite aux femmes.

La Presse Canadienne

La députée libérale Anita Vandenbeld a obtenu la parole pour poser des questions peu de temps après que des témoins eurent détaillé des exemples explicites de violence conjugale – mais elle a profité de ce temps pour faire valoir que le comité devrait plutôt discuter du droit à l’avortement.

Cait Alexander, qui dirige le groupe de défense End Violence Everywhere, venait de partager son histoire personnelle d’abus infligés par un ex-petit-ami.

PHOTO COLE BURSTON, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Cait Alexander du groupe de défense End Violence Everywhere

Mme Alexander et l’avocate Megan Walker ont rejeté l’intervention de la députée Vandenbeld, affirmant que l’avortement n’était pas à l’ordre du jour et que la politisation ne faisait qu’alimenter la violence sexiste.

Elles ont toutes deux quitté en trombe la rare audience estivale au cours de querelles incessantes entre députés. Mme Alexander a d’ailleurs accusé les députés de se comporter comme des enfants.

La députée conservatrice Michelle Ferreri s’est excusée auprès de la mère de Mme Alexander au nom du comité, mais on lui a répondu que ce n’était pas suffisant.