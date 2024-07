Les motos et scooters non conformes bannis partout au Québec

Le temps des « fausses motos », qui pullulent depuis quelques années sur les routes, les pistes cyclables et les trottoirs, est terminé. Dès mardi, les scooters, motocyclettes et vélomoteurs non homologués seront interdits, avec des amendes salées pour les récalcitrants.

« Depuis quelques années, une multitude de véhicules ayant l’apparence de cyclomoteurs ou de motocyclettes sont offerts sur le marché et circulent tant sur la chaussée que sur les voies cyclables et les trottoirs. Ces véhicules représentent un risque pour la sécurité », a statué la Société de l’assurance automobile (SAAQ), dans un communiqué mardi.

Un arrêté ministériel rendu public peu après, dans la Gazette officielle du gouvernement, l’a confirmé. Dès lors, l’accès aux chemins publics sera interdit « aux véhicules motorisés à deux ou trois roues qui, munis ou non d’un pédalier, ont l’apparence d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur » sans toutefois se plier aux Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada (NSVAC).

PHOTO FOURNIE PAR LES NORMES DE SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES DU CANADA (NSVAC)

Ce que l’interdiction touche

Les véhicules non homologués munis d’appuis-pieds ou d’une plateforme pour les pieds ;

Les véhicules non homologués munis d’un ensemble de pneus et de roues ayant l’apparence d’une moto ;

Les véhicules non homologués munis d’une carrosserie couvrant les composantes ou le cadre ;

Les véhicules n’étant pas certifiés qui permettent d’atteindre une vitesse supérieure à 32 km/h ou d’une puissance de plus de 500 watts ;

Les véhicules n’étant pas certifiés qui ne possèdent pas de selle ajustable en hauteur.

Québec précise toutefois que les motocyclettes et les cyclomoteurs fabriqués avant janvier 1971 seront exemptés. Idem pour les engins dont la date de conception date de 15 ans et plus qui répondent aux NSVAC, voire aux normes de sécurité américaines et mexicaines. Les motos de « fabrication artisanale » autorisées par la SAAQ et les véhicules hors route font aussi partie des exemptions.

Une cohabitation ardue

Depuis plusieurs années, la présence de ces véhicules motorisés non immatriculés – par exemple les scooters électriques intelligents – inquiète sur le réseau cyclable montréalais. En principe, la loi prévoit que seuls les véhicules non immatriculés sont autorisés à circuler sur une piste.

Cela inclut notamment les vélos et les quadriporteurs, mais l’application de la loi est de plus en plus floue depuis l’accélération des modes de transport électrique. Québec travaille depuis plusieurs années déjà à encadrer davantage cette situation.

Selon la SAAQ, ces engins posent un réel danger pour les cyclistes et les piétons « en raison de leur poids élevé et de la vitesse qu’ils peuvent atteindre ». « Par équité envers les autres propriétaires de motocyclettes et de cyclomoteurs conformes qui doivent immatriculer leur véhicule […], il est important d’agir », fait valoir l’organisme gouvernemental.

Une amende pouvant aller de 300 à 600 $ sera maintenant imposée aux récalcitrants. Ce type de véhicule était déjà interdit de vente et d’importation à l’état neuf au Québec « en raison de l’absence de certification aux normes en vigueur », a rappelé mardi la SAAQ.

Soupirs de soulagement

Pour Magali Bebronne, directrice des programmes chez Vélo Québec, il faut saluer cette annonce. « On est extrêmement soulagés, parce que les services de police avaient beaucoup de difficultés à sévir contre la multiplication de ces engins sur les voies cyclables. Ça créait beaucoup d’insécurité et d’inconfort », dit-elle.

PHOTO MARIKA VACHON, ARCHIVES LA PRESSE Magali Bebronne, directrice des programmes chez Vélo Québec

Son groupe déplore toutefois que Québec n’ait pas intégré cette interdiction à la loi 48 sur la sécurité routière, adoptée ce printemps. « En ne passant pas par la voie législative, on rate l’occasion de redéfinir les paramètres autour des vrais vélos électriques. Ceux-ci sont encore sur un âge minimal de 18 ans, alors que les trottinettes, plus dangereuses, sont autorisées dès 14 ans. Ça n’a pas de logique », note Mme Brebonne.

Il fallait réglementer et c’est tant mieux. Ces engins-là n’auraient jamais dû être autorisés à circuler. Magali Brebonne, de Vélo Québec

Au cabinet de la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, on dit constater « de plus en plus la présence de différents types d’appareils sur le réseau routier, certains importés en contournant la réglementation imposant des normes minimales de sécurité ». « Il était nécessaire d’ajuster la réglementation pour assurer la sécurité des Québécois sur nos routes », a-t-il indiqué.

Le cabinet de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a aussi salué l’interdiction. « Ces fausses motos circulant souvent autant sur les pistes cyclables, sur les trottoirs, que sur la chaussée, représentent un réel risque pour la sécurité des autres usagers de la route, particulièrement les plus vulnérables. La volonté de maximiser les options de transport ne doit pas compromettre la sécurité des déplacements », a-t-on souligné.