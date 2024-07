(Ottawa) La porte-couleurs libérale dans la circonscription de LaSalle–Émard–Verdun, Laura Palestini, a bon espoir que sa notoriété l’aidera à gagner l’élection partielle – et ainsi éviter aux libéraux la perte d’une seconde forteresse, après celle qui s’est écroulée à Toronto au début de l’été.

La campagne électorale est officiellement lancée, le premier ministre Justin Trudeau ayant annoncé dimanche que le scrutin complémentaire se tiendrait le 16 septembre prochain – date qui coïncide avec le retour des députés fédéraux sur la colline du Parlement.

Une défaite libérale dans ce qui était depuis jusque tout récemment considéré comme une circonscription sûre donnerait un drôle de coup d’envoi à la rentrée parlementaire pour les troupes de Justin Trudeau, pour qui la défaite dans Toronto–St. Paul’s le 24 juin dernier a été une douche froide.

« On ne peut pas tenir une élection pour acquis. Il faut travailler fort pour gagner, et je suis sûre qu’ensemble, on va réussir. Je demeure très, très, très positive », lance Laura Palestini dans un entretien téléphonique, lundi matin, en affirmant bénéficier d’un important contingent de bénévoles.

L’entrée en scène de la conseillère municipale, il y a un peu plus d’une semaine, a fait grincer des dents. Elle a été choisie par les autorités du Parti libéral, sans assemblée d’investiture, alors qu’au moins trois aspirants candidats à l’investiture étaient à pied d’œuvre depuis plusieurs mois.

Au téléphone, Laura Palestini dit « absolument » comprendre la déception et la colère de ces personnes. « Je suis un être humain […] C’est sûr que j’ai pris contact avec ceux qui étaient disponibles pour me parler, et on a eu de bonnes discussions », explique-t-elle.

Ce mécontentement militant est venu s’ajouter à celui, plus large, de la population à l’égard de Justin Trudeau personnellement, et de son gouvernement. « Ce n’est pas la question qui semble être dans les soucis de cette circonscription », soutient néanmoins la libérale.

« Les gens me disent plutôt : “Je ne veux pas [Pierre] Poilievre”, relate-t-elle. Je travaille fort, et je crois fortement que les enjeux que nous avons, nous allons les travailler ensemble avec le Parti libéral, et on va gagner. »

Vers une course à trois

Le Parti conservateur ne semble toutefois pas la principale menace dans LaSalle–Émard–Verdun. On voit plutôt s’y dessiner une course à trois avec le Bloc québécois et le Nouveau Parti démocratique (NPD), selon le site d’agrégation de sondages 338Canada.

La circonscription montréalaise est orpheline de député depuis la démission de l’ancien ministre de la Justice David Lametti, en février dernier.

Les néo-démocrates ont jeté leur dévolu sur Craig Sauvé, lui aussi conseiller municipal, pour représenter la circonscription. Au Bloc québécois, le candidat est un militant de longue date et employé politique Louis-Philippe Sauvé.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Craig Sauvé, candidat néo-démocrate dans LaSalle–Émard–Verdun, et le chef du parti, Jagmeet Singh

Le Parti conservateur a quant à lui désigné l’entrepreneur Louis Ialenti.

Les trois dernières élections dans la circonscription ont été remportées de façon décisive par David Lametti, avec plus de 40 % des voix.