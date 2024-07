Craig Gabie, conseiller de la petite municipalité outaouaise de Kazabazua qui était aux Bahamas depuis l’hiver dernier, s’est vu relevé de ses fonctions par la Commission municipale du Québec (CMQ), qui juge que cette absence prolongée n’était pas du tout « hors du contrôle » de l’élu.

Le 2 juillet, La Presse révélait que le conseiller Gabie était aux Bahamas depuis l’hiver, et qu’il avait ainsi manqué toutes les séances du conseil entre février et juin, mais que ses collègues avaient aussi adopté plusieurs mesures pour prolonger sa période d’absence permise. M. Gabie conservait donc toujours son poste et continuait de toucher un salaire, malgré son périple caribéen.

Dans les heures qui ont suivi la parution de l’article, le directeur général de Kazabazua, Pierre Vaillancourt, a avisé la CMQ – comme l’oblige la loi – que M. Gabie avait « fait défaut d’assister aux séances du conseil municipal pendant 90 jours consécutifs » : une marque pourtant dépassée au mois de mai.

Cet avis a mis la puce à l’oreille de la CMQ, qui a par conséquent enclenché une enquête, pour laquelle M. Gabie n’a pas souhaité être entendu.

Dans une décision rendue le 12 juillet, la juge Mélanie Robert explique donc que l’adoption par le conseil municipal d’un décret, le 4 juin, pour éviter que ses absences entraînent la fin de son mandat était non seulement injustifiée, mais qu’elle survenait aussi un mois trop tard.

Ce genre de décret ne peut être adopté que si l’absence du conseiller est « due à un motif sérieux et hors de son contrôle » et qu’elle ne cause « aucun préjudice aux citoyens », une preuve qui n’a manifestement jamais été faite par le conseil, selon la juge.

Elle déclare que rien dans la résolution du 4 juin « n’explique ni même ne traite des circonstances particulières de la situation de l’élu ». « Il en va de même de l’absence de préjudice des citoyens », ajoute la juge, qui rappelle que « ces conditions sont pourtant essentielles » pour adopter un tel décret.

Devant l’invalidité de ce décret, la CMQ a donc déterminé rétroactivement que le mandat de M. Gabie s’était conclu le 7 juin dernier, à l’expiration d’un délai de grâce de 30 jours – une autre mesure que lui avait accordée le conseil.

« Sans explication valable »

Même s’il a manqué toutes les séances depuis l’hiver, M. Gabie a pu conserver son poste pendant des mois pour plusieurs raisons.

D’abord, pour les mois de février, de mars et d’avril, il a profité du délai de 90 jours prévu à l’article 317 de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités. Cet article stipule que « le mandat [d’un élu] prend fin à la clôture de la première séance qui suit l’expiration de cette période, à moins que le membre n’y assiste ».

Ensuite, le 7 mai – la journée où expirait cette période –, le conseil de Kazabazua lui a accordé un délai de grâce de 30 jours, une autre mesure qui permet de prolonger la période d’absence permise, sans que l’élu ne soit relevé de ses fonctions.

Enfin, le 4 juin, le conseil a adopté ledit décret mentionné plus haut, jugé invalide la semaine dernière par la CMQ.

Dans sa décision, la CMQ explique que le conseil a adopté ce décret « sans explication valable […] alors que seules des circonstances exceptionnelles peuvent expliquer cette mesure tout aussi exceptionnelle ».

Quelques instants après l’adoption de la résolution, lors de la séance du 4 juin, un citoyen avait d’ailleurs demandé plus de précisions à ce sujet. Le directeur général de la municipalité lui avait répondu : « La loi le permet. » La juge Mélanie Robert en a cependant décidé autrement.

Pas dans les temps

En plus de la justification des absences de M. Gabie qui faisait défaut, la CMQ explique aussi que le conseil a mal compris la procédure pour l’adoption du décret, le rendant doublement invalide.

C’est que pour adopter un tel décret, il aurait fallu le faire dans les 90 premiers jours suivant la première absence de M. Gabie, c’est-à-dire au plus tard le 7 mai. Or, cette journée-là, le conseil a plutôt voté un délai de grâce, et a ensuite adopté ledit décret mentionné plus haut le 4 juin, comme si ces deux mesures se voulaient successives. Le décret a donc été adopté un mois trop tard.

C’est donc son invalidité qui explique la fin du mandat de Craig Gabie trois jours plus tard, le 7 juin, un mois après l’adoption du délai de grâce, le 7 mai.

Si le décret avait été valide, il aurait prolongé de 90 jours supplémentaires le délai pour que M. Gabie assiste à au moins une séance du conseil, ce qui aurait en outre réinitialisé son compteur d’absences.

Craig Gabie aurait aussi pu éviter ce sort s’il s’était présenté à n’importe quelle séance du conseil, depuis le 6 février.

Même si le directeur général de la ville avait déclaré à La Presse que le conseil municipal de Kazabazua pouvait « runner à cinq conseillers » pour expliquer la décision de ne pas remplacer M. Gabie, la loi prévoit que des élections devront avoir lieu pour combler le siège no 6.

Craig Gabie avait été élu sans opposition, en 2017 et 2021.

