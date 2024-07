Le gouvernement provincial avait le droit de congédier l’un des bras droits de Paul St-Pierre Plamondon qui espérait pouvoir être à la fois fonctionnaire et politicien, selon une décision d’arbitrage.

Stephan Fogaing était employé au ministère de l’Économie lorsque le chef péquiste l’a nommé co-porte-parole du parti en matière de diversité, de métropole et de transport, en janvier 2023.

Le Ministère a rapidement suspendu son employé en lui demandant de faire un choix entre ses deux postes, avant de le congédier en mars 2023 devant l’absence de réponse.

Les fonctions de porte-parole d’un parti « sont incompatibles avec le travail d’un fonctionnaire qui doit être neutre et impartial », a tranché l’arbitre du travail Guy Roy, dans une décision datée de lundi. « Le Tribunal voit mal comment un citoyen pourrait croire qu’un fonctionnaire fera preuve de neutralité politique et de réserve dans la manifestation publique de ses opinions politiques alors qu’il parle au nom d’un parti politique. »

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Stephan Fogaing (deuxième à partir de la gauche) en janvier 2023

Me Roy a ainsi refusé la demande de M. Fogaing et de son syndicat d’annuler le congédiement et les suspensions.

Jointe hier, l’aile parlementaire du Parti québécois a indiqué que le principal intéressé « ne commentera pas pour l’instant ». D’autres recours sont toujours possibles. Stephan Fogaing n’est plus porte-parole pour les dossiers touchant la métropole et le transport, mais uniquement en matière de diversité et de citoyenneté.

L’an dernier, M. St-Pierre Plamondon avait émis l’hypothèse que les mesures prises contre M. Fogaing constituaient une « intervention politique », ce dont le ministre Pierre Fitzgibbon s’est formellement défendu.

Tour de Babel

Stephan Fogaing était conseiller en aérospatiale au sein du ministère. À ce titre, il travaillait à la « coordination interministérielle de projets majeurs en aérospatiale » et servait de lien entre l’État québécois et certaines entreprises du secteur qui voulaient investir au Québec. Il « n’est pas un simple fonctionnaire », souligne l’arbitre Roy.

L’homme avait été candidat péquiste dans Hochelaga-Maisonneuve en 2022. Cette implication n’a pas posé problème : un tel scénario est prévu dans la loi, incluant l’attribution obligatoire d’un congé sans solde.

C’est la poursuite de l’engagement politique du fonctionnaire qui pose problème.

Avant même d’être nommé porte-parole, Stephan Fogaing tient des propos critiques sur l’entreprise Ray-Mont Logistiques sur Facebook, « un gros client » de son ministère.

Puis, lorsque Paul St-Pierre Plamondon nomme une douzaine de co-porte-parole pour appuyer son petit caucus de trois députés, des lumières rouges s’allument chez les supérieurs du fonctionnaire.

Avec raison, a estimé l’arbitre Roy.

« Comment peut-on sérieusement penser que l’on pourrait préserver la neutralité politique dans la fonction publique si on permettait à tout fonctionnaire d’être un co-porte-parole d’un des partis politiques briguant pour le droit de gouverner le Québec ? écrit-il. En peu de temps, la fonction publique deviendrait une tour de Babel politisée où chacun prêcherait pour son parti dans l’interprétation des services offerts aux citoyens, ce qui aurait comme conséquences notamment de mettre en péril la neutralité de la fonction publique et la cohérence dans les services rendus aux citoyens. »