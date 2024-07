La ministre de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire, Chantal Rouleau, n’a fait aucune annonce et a simplement déposé le plan sur le site web du gouvernement du Québec le vendredi précédant la longue fin de semaine de la fête nationale.

Près d’un mois après le dépôt du quatrième Plan de lutte contre la pauvreté, la colère des organismes communautaires ne s’amenuise guère.

Pierre Saint-Arnaud La Presse Canadienne

Mardi, quatre grands organismes dont les préoccupations touchent les personnes assistées sociales, les cuisines collectives, l’itinérance et l’hébergement des jeunes en difficulté dénoncent à leur tour ce plan qu’ils jugent « décevant et insensible envers les personnes en situation de pauvreté ».

Le Plan d’action gouvernemental pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale 2024-2029, qui était impatiemment attendu par le milieu communautaire, a été présenté discrètement le vendredi précédant la longue fin de semaine de la fête nationale. La ministre de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire, Chantal Rouleau, n’a fait aucune annonce et a simplement déposé le plan sur le site web du gouvernement du Québec.

Plusieurs organismes ont dénoncé le fait qu’il ne soit doté que d’une enveloppe de 750 millions, soit quatre fois moins que le précédent plan de 3 milliards.

Condamnés à la pauvreté

Cette fois, les organismes qui sont intervenus mardi sur la place publique à Montréal s’insurgent contre le fait qu’il s’agisse « du seul plan à ne proposer aucun nouveau programme pour bonifier le revenu des personnes en situation de pauvreté », en plus d’être dépourvu, selon eux, d’objectifs clairs pour réduire la pauvreté au Québec.

Ils affirment que « le plan condamne les personnes en situation de pauvreté à y rester. Tout d’abord, en ne prévoyant aucune nouvelle mesure pour [les] aider à faire face à la crise du logement ». Aussi, ils reprochent à la ministre Rouleau de se concentrer sur les organismes de soutien alimentaire, y voyant une tendance à entretenir « la dépendance des personnes vulnérables plutôt que de renforcer l’autonomie alimentaire qu’ils souhaitent ».

Quant à l’ajout du supplément de revenu au travail, qu’ils qualifient au départ de « très maigre », ils reprochent au gouvernement de refuser de « prendre la pleine mesure de l’incapacité de certaines personnes à trouver et à garder un travail ».

Les quatre organismes sont le Front commun des personnes assistées sociales du Québec (FCPASQ), le Regroupement des Auberges du Cœur du Québec (RACQ), le Regroupement des cuisines collectives du Québec (RCCQ) et le Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM).