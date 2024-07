François Legault a dû recadrer ses propos, lundi, en assurant qu’il se souvenait de l’attentat contre Pauline Marois. En réagissant à la tentative d’assassinat contre Donald Trump, le premier ministre avait déclaré qu’« on n’a pas ça, cette violence envers les politiciens, au Québec », déclenchant l’indignation dans le camp péquiste.

« C’est inquiétant pour la démocratie aux États-Unis. Maintenant, on n’a pas ça, cette violence-là envers les politiciens, au Québec. En tout cas, physiquement », avait d’abord fait valoir M. Legault, en marge d’une rencontre du Conseil de la fédération tenue à Halifax, en Nouvelle-Écosse.

Il réagissait ainsi à la fusillade survenue samedi lors d’un rassemblement à Butler, en Pennsylvanie, lors de laquelle l’ex-président Donald Trump, candidat à sa réélection, a été atteint par balle à l’oreille. L’évènement, qui a fait le tour du monde, survenait à deux jours du début de la convention républicaine à Milwaukee.

Dans les rangs péquistes, la réplique n’a pas tardé. « C’est inquiétant de voir le premier ministre du Québec faire une telle déclaration, laquelle témoigne d’une absence complète de mémoire historique sur des faits élémentaires », lui a rétorqué le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, sur les réseaux sociaux.

« Il y a bientôt 12 ans seulement, une de ses prédécesseures [l’ancienne première ministre Pauline Marois] a littéralement été victime d’un attentat politique qui est passé à un cheveu de l’atteindre et qui a coûté la vie à un homme en plus d’en blesser gravement un autre », a persisté M. St-Pierre Plamondon.

Le 4 septembre 2012, un tireur était entré au Métropolis dans le but de tuer Mme Marois, alors nouvellement élue à la tête du gouvernement québécois, et « le plus de séparatistes possible ». L’assaillant n’aura finalement pas réussi à atteindre la cheffe péquiste de l’époque, mais a tué un technicien de scène, Denis Blanchette, en plus d’en blesser un autre, David Courage.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE L’ancienne première ministre du Québec, Pauline Marois

Legault insiste sur la « polarisation »

En mêlée de presse peu après sa première sortie, M. Legault a de son côté rapidement tenté de calmer le jeu, alors qu’il était talonné de questions par des journalistes.

« D’abord, évidemment que je me rappelle comme tout le monde de l’attentat contre Pauline Marois en 2012, mais ce que je voulais dire, c’est qu’il n’y a pas actuellement au Québec de polarisation, de radicalisation », a-t-il réagi, en qualifiant l’attentat contre Pauline Marois de « totalement inacceptable ».

M. St-Pierre Plamondon, lui, a rappelé que tout cela survenait alors que son parti avait souligné plus tôt cette année « les 40 ans de la fusillade à l’Assemble nationale, un attentat contre la vie de René Lévesque ».

« Il nous est souvent arrivé de constater des déclarations à l’emporte-pièce du premier ministre ou de constater ne pas pouvoir nous fier à sa parole, mais sur cette déclaration précise, je l’invite à se rétracter et corriger rapidement », a encore soulevé le péquiste.

Selon lui, « ce sujet n’a rien à voir avec la politique partisane, mais bien avec la nécessité de mémoire collective et de compréhension commune de l’histoire récente du Québec, sur des questions fondamentales ».