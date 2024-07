Commission-Jeunesse du PLQ La présidente démissionne et appuie Frédéric Beauchemin

(Québec) La présidente de la Commission-Jeunesse du Parti libéral du Québec (CJPLQ), Lina Yunes, ainsi que deux autres membres de l’exécutif démissionnent pour donner leur appui au député Frédéric Beauchemin et l’inciter à se lancer dans la course à la direction du Parti libéral du Québec et succéder à Dominique Anglade.