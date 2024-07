4,8 millions Entre 2021 et 2022, le nombre d’automobiles et de camions légers de type promenade à essence a baissé de 46 385 dans la province, une première en 40 ans. Or, de 2022 à 2023, leur nombre a grimpé de 162 249 pour atteindre le sommet de 4,8 millions sur les routes du Québec.