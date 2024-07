Elizabeth May et Jonathan Pedneault lors de l’annonce de la démission de ce dernier.

Elizabeth May perd son adjoint

(Ottawa) Le chef adjoint du Parti vert, Jonathan Pedneault, a annoncé sa démission mardi pour des raisons personnelles. Il partageait la direction de la formation politique avec Elizabeth May depuis 2022, même si la constitution du parti ne permet pas le modèle de co-porte-parole comme Québec solidaire.

« Les conditions actuelles rendent ma décision inévitable », a-t-il affirmé lors d’une conférence conjointe. Il n’a pas voulu s’étendre sur les raisons qui l’ont poussé à partir, mais il a indiqué que ce n’était pas le fait que le parti n’avait pas encore modifié sa constitution.

« Je suis déçue pour le moins », a réagi Mme May lors d’une conférence de presse conjointe. Elle a souligné sa profondeur, son courage et son intégrité.

Les deux avaient fait campagne ensemble lors de la course à la direction qui avait suivi une année tumultueuse sous Annamie Paul. Cette dernière avait fini par remettre sa démission peu de temps après la dernière élection fédérale.

Le parti avait récolté 2,3 % du vote en 2021, derrière le Parti populaire du Canada de Maxime Bernier qui avait obtenu 5 %.

Ils espéraient un changement de la constitution du parti pour permettre une co-chefferie qui a été retardée à quelques reprises.