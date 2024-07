(Ottawa) Le haut fonctionnaire chargé de nettoyer les dégâts du système de paie Phénix reconnaît qu’il a autorisé une trentaine de fonctionnaires fédéraux à tester mPersona, une application d’intelligence artificielle appartenant à un autre haut dirigeant fédéral, qui avait omis de déclarer son conflit d’intérêts. Alex Benay indique qu’il s’agissait d’un logiciel ouvert, donc gratuit.

« Oui, absolument c’est moi », a-t-il répondu à La Presse dans le cadre d’une séance d’information sur les solutions qui seront déployées pour gérer les arriérés causés par le système de paie Phénix.

« Les employés n’ont pas travaillé à développer le logiciel, a-t-il précisé. Ce qu’ils ont fait, c’est qu’ils ont développé des recherches, des questions à utiliser sur le logiciel libre mPersona pour ensuite rapporter ces questions-là à l’intérieur de notre projet-maître. Donc, ces employés ont commencé à développer le début d’une solution d’intelligence artificielle qu’on va mettre en place le mois prochain. »

Le logiciel mPersona a été conçu par Symaiotics une firme privée appartenant à Janak Alford, le dirigeant principal de la technologie du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE). Le mandat de cette agence fédérale est de lutter contre le blanchiment d’argent. M. Alford avait omis de divulguer entièrement ce double emploi, comme le rapportait La Presse en avril.

En tout, 34 employés du ministère des Services publics et de l’Approvisionnement (SPAC) ont été mis à contribution afin d’entrer des données en utilisant ce logiciel pendant près de quatre mois pour en tester l’efficacité. L’objectif était de déterminer s’il permettrait d’accélérer le traitement de la paie, selon le ministère. Ces employés se sont vu accorder un code d’accès personnel durant cette période qui a été révoqué abruptement en janvier dès que La Presse a soumis une série de questions à SPAC et à CANAFE.

Le sous-ministre délégué à la coordination de la paie d’entreprise pour SPAC était-il au courant de ce conflit d’intérêts ? « Initialement, non », a indiqué M. Benay.

PHOTO JUSTIN TANG, LA PRESSE CANADIENNE Alex Benay, sous-ministre délégué à la coordination de la paie d’entreprise pour SPAC

« Lorsqu’on a su qu’il y avait justement un employé qui possédait le logiciel, on a fait toutes nos recherches pour nous assurer qu’il n’y avait aucun contrat, aucune opération de la paie qui ont été compromis à la suite de la découverte, a-t-il ajouté. Et puis on était à la fin de notre période de découverte avec le logiciel de toute façon pour passer à l’étape suivante, donc on a juste fermé le processus de recherche. »

Le ministère avait précisé en mai que « le code source de l’application mPersona est libre, disponible et gratuit pour quiconque souhaite l’utiliser, le modifier ou le diffuser » et que son utilisation n’a eu « aucune implication financière » et qu’« aucun contrat n’a été octroyé ».

Le gouvernement fédéral compte traiter un arriéré de 112 000 mouvements de paie d’ici la fin de l’année financière. Le fiasco du système de paie Phénix a coûté près de 4 milliards aux contribuables depuis son implantation en 2016. Le gouvernement teste actuellement le logiciel Dayforce pour le remplacer. Il a publié un premier rapport d’étape trimestriel mardi.

Avec Joël-Denis Bellavance, La Presse