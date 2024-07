(Washington) Justin Trudeau s’est montré sur la défensive concernant les dépenses de défense du Canada alors qu’il prononçait un discours avant le sommet des dirigeants de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) à Washington, mardi.

Le premier ministre s’est adressé à une centaine de personnes à l’ambassade du Canada, vantant le leadership du pays au sein de l’alliance en matière de changement climatique et la récente accréditation du premier centre d’excellence de l’OTAN à Montréal, qui se concentre sur le changement climatique et la sécurité.

Il a également parlé de l’éléphant dans la pièce : le fait que les alliés recherchent l’assurance que son gouvernement présentera un plan pour atteindre l’objectif de dépenses de défense qu’il a convenu l’année dernière.

Lorsque nous avons pris le pouvoir, le Canada consacrait chaque année moins de 1 % de son PIB à la défense, mais nous avons promis de changer cela et nous avons tenu parole. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Les pays de l’OTAN ont accepté de consacrer au moins l’équivalent de 2 % de leur produit intérieur brut national à la défense, mais le Canada n’a pas atteint son objectif depuis longtemps.

Kirsten Hillman, ambassadrice du Canada aux États-Unis, a déclaré qu’elle avait subi des pressions sur cette question de la part des responsables américains, qui s’attendent à ce que chaque pays en fasse davantage.

Mme Hillman a rejoint M. Trudeau mardi matin pour une réunion bipartite avec des sénateurs américains, dont le chef de la majorité sénatoriale, Chuck Schumer, et le chef de la minorité, Mitch McConnell.

La réunion comprenait au moins trois des 23 sénateurs qui ont écrit une lettre en mai pour exhorter Justin Trudeau à venir au sommet avec un plan clair pour atteindre l’objectif de l’OTAN.

Dans le cadre de la nouvelle politique de défense du Canada, le gouvernement fédéral estime que ses dépenses de défense représenteront 1,76 % du PIB d’ici 2029-2030. Les sénateurs ont qualifié ce chiffre de « profondément décevant » dans la lettre.

Lundi après-midi, le ministre de la Défense, Bill Blair, a déclaré qu’il était impatient de discuter avec ses alliés du plan de dépenses de défense « crédible et vérifiable ».

L’Ukraine en priorité

Les 32 dirigeants de l’OTAN célèbrent cette semaine le 75e anniversaire de l’alliance, alors que la Russie intensifie son agression contre l’Ukraine.

La guerre sera en tête de l’ordre du jour du sommet de trois jours après les attaques de missiles russes de lundi, qui ont causé des morts et des destructions, notamment dans un grand hôpital pour enfants de Kyiv.

De nouvelles mesures robustes pour soutenir l’Ukraine devraient être annoncées lors du sommet. Les responsables affirment qu’il y aura des informations sur les efforts du pays ravagé par la guerre en vue d’adhérer à l’OTAN.

Lors du sommet de l’année dernière, les participants avaient convenu que l’Ukraine devrait rejoindre l’alliance une fois que les conditions le permettront, à savoir la fin de l’invasion russe et la mise en œuvre par l’Ukraine d’une série de réformes démocratiques pour éradiquer la corruption.

M. Trudeau devrait insister sur la nécessité de continuer à soutenir l’Ukraine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a visité mardi matin un mémorial de Washington dédié aux millions de personnes décédées dans la grande famine de 1932-1933, connue sous le nom d’Holodomor.

Il a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il envisageait de demander aux alliés de l’OTAN davantage de systèmes de défense aérienne et d’avions de combat F-16, plus d’argent et des « actions décisives nécessaires de la part de l’Amérique et de l’Europe » pour vaincre la Russie.

Renforcer les liens avec les Américains

Justin Trudeau devrait également rencontrer mardi le leader de la minorité parlementaire américaine, Hakeem Jeffries, dans le but de discuter de la façon dont fonctionnent les relations entre le Canada et les États-Unis.

Des sujets tels que les véhicules électriques, les minéraux critiques et la transformation énergétique seront abordés.

Ces rencontres avec des politiciens américains surviennent alors que la possibilité d’un deuxième mandat de Donald Trump plane sur le sommet.

Justin Trudeau a été critiqué après la première élection de Donald Trump en 2016 pour son manque de préparation. Leur relation a été confrontée à des difficultés tout au long du règne du milliardaire républicain.

En prévision de l’élection présidentielle de cet automne, l’Équipe Canada du gouvernement libéral a voyagé partout aux États-Unis pour s’assurer que les Canadiens sont prêts à toute éventualité.

M. Trudeau a parlé des liens économiques entre les deux pays lors d’une rencontre avec Wes Moore, le gouverneur démocrate du Maryland, lundi. Il a souligné l’importance de travailler ensemble en cette période d’incertitude.