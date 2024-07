(Ottawa) La ministre fédérale des Affaires étrangères, Mélanie Joly, devrait rencontrer lundi son nouvel homologue britannique pour la première fois depuis que le Parti travailliste a pris le pouvoir au Royaume-Uni la semaine dernière.

La Presse Canadienne

Mme Joly est à Londres pour rencontrer David Lammy, récemment nommé secrétaire d’État aux affaires étrangères, au Commonwealth et au développement des affaires.

La semaine dernière, le paysage politique britannique s’est profondément modifié, avec le départ du gouvernement conservateur après 14 ans au pouvoir.

PHOTO PAUL ELLIS, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE David Lammy

Ce changement a ravivé certains espoirs au Canada de conclure un accord de libre-échange avec le Royaume-Uni, et le bureau de Mme Joly s’attend à ce que sa conversation avec M. Lammy porte sur les moyens d’« approfondir les relations bilatérales » entre les deux pays.

Mme Joly et son homologue prévoient également d’échanger leurs points de vue sur la sécurité transatlantique, le soutien à l’Ukraine et la guerre au Moyen-Orient.

Mme Joly devrait ensuite rejoindre le premier ministre Justin Trudeau au sommet des dirigeants de l’OTAN à Washington, D. C., mardi.