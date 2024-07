(Ottawa) Le premier ministre Justin Trudeau est attendu lundi à Washington pour célébrer le 75e anniversaire de l’alliance militaire de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN).

La Presse Canadienne

La situation périlleuse de l’Ukraine, ravagée par la guerre, et la position précaire du président des États-Unis, Joe Biden, marqueront le sommet des dirigeants, qui doit débuter officiellement mardi.

Les élections américaines à venir et la possibilité d’un deuxième mandat de Donald Trump inquiètent certains pays de l’OTAN, qui craignent que le plus fervent détracteur de l’alliance ne contrôle à nouveau son armée la plus puissante.

M. Trump a affirmé à plusieurs reprises qu’il ne défendrait pas les membres de l’OTAN qui ne respectent pas ses objectifs en matière de dépenses liées à la défense, ce qui inclut le Canada.

M. Trudeau espère renforcer le soutien à l’envoi d’une aide militaire à l’Ukraine, alors que les doutes sur la poursuite des combats grandissent aux États-Unis et en Europe.

Le ministre fédéral de la Défense, Bill Blair, devrait s’exprimer au sujet de la défense de l’Arctique canadien lors du Forum sur la politique étrangère et la sécurité à Washington plus tard dans la journée, avant de rejoindre M. Trudeau et la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, au sommet des dirigeants de l’OTAN, plus tard dans la semaine.