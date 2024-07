(Ottawa) Les conservateurs de l’opposition promettent qu’un futur gouvernement dirigé par Pierre Poilievre destituerait l’homme que les libéraux viennent de nommer à la tête de la Commission canadienne des droits de la personne.

La Presse Canadienne

Birju Dattani, la première personne musulmane et racisée à occuper ce poste, doit assumer la fonction de commissaire en chef le mois prochain pour un mandat de cinq ans.

Melissa Lantsman, l’une des cheffes adjointes du parti, a déclaré dans un communiqué que les conservateurs annuleraient cette nomination.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE LINKEDIN DE BIRJU DATTANI Birju Dattani

Elle affirme que M. Dattani a « un long historique de déclarations anti-israéliennes », y compris une « justification du terrorisme », et que le premier ministre Justin Trudeau devrait exiger que M. Dattani démissionne ou « le licencie ».

« Oui, les conservateurs de bon sens retireraient la personne nommée par Justin Trudeau », a réitéré Mme Lantsman à La Presse Canadienne.

Depuis près d’un an, les conservateurs sont en tête des libéraux au pouvoir dans les sondages d’opinion publique. Les prochaines élections doivent avoir lieu au plus tard en octobre 2025.

Le problème concerne certains messages publiés par M. Dattani en ligne, sous le nom de Mujahid Dattani, alors qu’il était étudiant diplômé à Londres, il y a près de dix ans. Une apparition qu’il a faite à peu près au même moment dans un panel aux côtés d’un membre du Hizb ut-Tahrir, un groupe fondamentaliste islamique, a également été soulevée comme préoccupante.

M. Dattani a précédemment qualifié les allégations de non fondées, affirmant qu’il soutenait son bilan.

M. Dattani a raconté qu’en 2014, il avait partagé un article intitulé « Les Palestiniens sont les prisonniers du ghetto de Varsovie d’aujourd’hui », mais avait précédemment déclaré à CBC News et au Globe and Mail qu’il n’était pas d’accord avec cet argument. Il a également rejeté les suggestions selon lesquelles il aurait publié des articles comparant Israël à l’Allemagne nazie, comme l’indiquait un article de 2015. Ce message a été supprimé.

Le Centre pour les affaires juives et israéliennes et les Amis du Centre Simon Wiesenthal ont récemment déclaré dans un communiqué qu’ils estimaient que M. Dattani ne devrait pas être autorisé à conserver ce rôle, et ils ont trouvé ses réponses aux allégations portées contre lui « inadéquates ».

Des groupes de défense juifs affirment également qu’il a donné à plusieurs reprises des conférences sur le mouvement de boycottage, désinvestissement et sanctions, ou BDS, qui utilise des moyens financiers pour faire pression sur le gouvernement israélien afin qu’il respecte le droit international et mette fin à ce que le mouvement considère comme des violations des droits de l’homme contre les Palestiniens.

B’nai Brith Canada a souligné que sa nomination intervient à un moment où la police signale une recrudescence des actes de violence antisémite, affirmant que le prochain chef de la Commission des droits de la personne doit « être un leader qui représente les valeurs canadiennes ».

Enquête indépendante

Après que les groupes eurent exprimé leurs inquiétudes concernant la nomination et le processus de sélection du gouvernement, le ministre de la Justice, Arif Virani, a lancé une enquête indépendante sur les allégations entourant les activités passées de M. Dattani.

Le bureau du ministre Virani a affirmé avoir été informé « de déclarations potentiellement troublantes attribuées » à M. Dattani ainsi que de certains évènements auxquels il a participé alors qu’il étudiait à Londres.

PHOTO COLE BURSTON, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Arif Virani, ministre de la Justice

Il a ajouté qu’il n’avait pas informé le cabinet du ministre de ces activités passées. Cependant, dans une déclaration ultérieure vendredi, la porte-parole de M. Virani a confirmé que M. Dattani avait effectivement informé les fonctionnaires du nom qu’il avait utilisé pendant cette période.

« Le nom qu’il a utilisé durant cette période a été divulgué aux fonctionnaires dans le cadre de l’évaluation de sécurité de M. Dattani, mais n’a pas été fourni au cabinet du ministre de la Justice », a écrit Chantalle Aubertin, qui n’a pas précisé si les autorités avaient examiné les déclarations qu’il avait faites sous ce nom.

Le bureau du ministre Virani a indiqué qu’une enquête indépendante détaillerait les faits de la situation, ajoutant que « le discours public n’est pas aidé par les conservateurs », qui, selon Mme Aubertin, font circuler « des informations incorrectes et trompeuses ». « Nous aurons plus à dire lorsque l’examen indépendant sera terminé. »

Michael Levitt, président et chef de la direction des Amis du Centre Simon Wiesenthal, a déclaré sur X que le fait que de telles informations aient été divulguées aux responsables, mais que la nomination ait quand même eu lieu était un « échec alarmant » dans le processus de vérification du gouvernement.

Appuis

D’autres sont venus à la défense de M. Dattani, comme la Commission des droits de la personne du Yukon, dont il travaillait comme directeur exécutif.

Son président actuel, Michael Dougherty, a déclaré dans un communiqué que M. Dattani satisfaisait aux normes les plus élevées en matière de respect des droits de la personne des habitants du territoire.

Le Conseil national des musulmans canadiens a également exprimé ses inquiétudes quant au fait que l’enquête sur la nomination de M. Dattani n’était rien d’autre qu’une « chasse aux sorcières » et a déclaré que les allégations contre ses activités passées étaient « fragiles ».

Dans un communiqué diffusé vendredi, l’avocat de M. Dattani a déclaré que son client ne pouvait pas commenter compte tenu de l’enquête en cours, mais a ajouté qu’il contesterait toute tentative visant à le faire expulser.

« Toute mauvaise foi ou révocation inappropriée de M. Dattani de son rôle de commissaire en chef serait contestée conformément à la loi – en laquelle M. Dattani et moi avons pleinement confiance », a déclaré Muneeza Sheikh.

Une coalition de groupes de défense des droits de l’homme, dont la Coalition de la société civile des Canadiens noirs, a publié cette semaine une déclaration affirmant que si les allégations contre M. Dattani sont « préoccupantes », les efforts visant à le faire destituer le sont également.

« Cette campagne contre lui met en évidence le niveau de surveillance accru auquel il est confronté, comme de nombreux Canadiens, en raison de sa foi et de son origine ethnique », peut-on lire.

« Les tentatives visant à ce que M. Dattani […] quitte son poste sans procédure régulière sont profondément préoccupantes. »

Le député fédéral néo-démocrate Randall Garrison a écrit dans un communiqué que, bien qu’il estime que M. Dattani a un solide bilan en matière de défense des droits de la personne, il attendrait que les résultats de l’examen indépendant soient publiés.

Le bureau de M. Virani n’a pas encore précisé qui dirigerait l’examen et à quel prix. Il s’est engagé à ce que les conclusions soient publiées dans un rapport public.