Les députés solidaires Sol Zanetti et Ruba Ghazal

(Québec) Malgré les accusations d’ingérence, un autre député solidaire, Sol Zanetti, a voulu donner explicitement son appui au candidat français du Nouveau Front populaire (NFP) pour l’Amérique du Nord, Oussama Laraichi, mardi soir à Québec. Un soutien bien reçu par le principal intéressé qui assure que si l’extrême droite était aux portes du pouvoir au Québec, il ferait ce qu’il peut pour aider.

Thomas Laberge La Presse Canadienne

« Je ne veux pas que ce qui se passe en France se passe chez nous avec la montée de l’extrême droite. Je pense que ça peut avoir une incidence partout », dit Sol Zanetti en entrevue avec La Presse Canadienne en marge d’une rencontre que tenait Oussama Laraichi avec des sympathisants.

L’élu solidaire de Jean-Lesage ne se formalise pas des accusations d’ingérence. « Il faut vraiment pas savoir ce que c’est de l’ingérence étrangère pour appeler ça de l’ingérence étrangère […] Je pense que ça se justifie quand le danger est important, et là je pense que le danger est important », lance-t-il, ajoutant que ce genre de pratique est pourtant monnaie courante.

La semaine dernière, sa collègue, la députée solidaire Ruba Ghazal a écrit sur le réseau social X qu’elle serait au métro Mont-Royal pour distribuer des dépliants du NFP (qui est une coalition de partis de gauche français) « afin d’inciter les Français du Québec à barrer la route à l’extrême droite ».

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE La semaine dernière, la députée solidaire Ruba Ghazal a écrit sur le réseau social X qu’elle serait au métro Mont-Royal pour distribuer des dépliants du Nouveau Front populaire (NFP), une coalition de partis de gauche, « afin d’inciter les Français du Québec à barrer la route à l’extrême droite ».

Une initiative qui a provoqué des accusations d’ingérence du ministre caquiste Christopher Skeete, du chef conservateur Éric Duhaime et de celui qui a été candidat suppléant du Rassemblement national (RN) en Amérique du Nord pour les législatives de 2024, Aurélien Nambride.

Au sujet de ces soutiens, Québec solidaire (QS) indique que ce sont « des initiatives personnelles », mais qu’il « les appuie tout à fait », car « l’extrême droite est aux portes du pouvoir ». La formation politique réfute les accusations d’ingérence.

« Nos copains et nos copines de QS sont inquiets »

Oussama Laraichi était de passage à Québec mardi en soirée pour faire du porte-à-porte avec une poignée de militants, qu’ils soient Français ou Québécois. Il a ensuite fait un discours devant quelques dizaines de sympathisants. Sans surprise, il accueille favorablement l’appui des députés solidaires et n’y voit pas de problème d’ingérence.

« Nos copains et nos copines de QS sont inquiets de la situation en France et c’est tout à fait légitime. Si demain au Québec, il y a un gouvernement d’extrême droite qui est aux portes du pouvoir, je serais inquiet et je ferais ce que je peux pour aider la campagne », explique le candidat de 36 ans à La Presse Canadienne.

En plus de compter sur l’appui de députés solidaires, Oussama Laraichi a aussi bénéficié de l’aide de Solène Tanguay, une militante du parti de gauche québécois.

Lors du passage de La Presse Canadienne sur le parvis d’une église de Québec, mardi en soirée, c’est elle qui donnait les consignes aux militants pour le porte-à-porte. Pourquoi avoir décidé de s’impliquer dans une élection d’un autre pays ?

« Je regardais ce qui se passait en France avec la montée du RN et moi ça m’a inquiétée parce que je vois l’influence que ça peut avoir ici ou même ailleurs », explique-t-elle.

Lors du premier tour des législatives françaises dimanche, le RN a terminé premier devant le NFP et le parti Ensemble du président Emmanuel Macron.

Pour la circonscription de l’Amérique du Nord, le duel du second tour oppose Oussama Laraichi et Roland Lescure qui est issu du parti du président. Le RN est arrivé troisième dans cette circonscription. Le second tour aura lieu le 7 juillet.

Le 9 juin dernier, le président français, Emmanuel Macron, a pris tout le monde par surprise en annonçant le déclenchement d’élections législatives anticipées, après des résultats décevants pour son parti aux élections européennes face au Rassemblement national.

L’Assemblée nationale française compte 577 élus et un parti doit en faire élire 289 pour avoir une majorité absolue.