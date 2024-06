Niki Ashton a déclaré avoir remboursé l’argent « afin de protéger la vie privée des personnes que j’ai rencontrées et de veiller à ce qu’elles ne soient pas soumises à des abus similaires ».

(Ottawa) Une députée néo-démocrate a remboursé une partie des milliers de dollars qu’elle a dépensés pour un voyage de Noël pour elle et sa famille payé avec des fonds publics.

Mickey Djuric La Presse Canadienne

Les néo-démocrates fédéraux ont déclaré que la députée manitobaine Niki Ashton a redonné à l’administration de la Chambre des communes la somme de 2900 $, soit une partie des frais de plus de 17 000 $ pour un voyage à Québec le jour de Noël, suivi d’une visite à Montréal.

Les dépenses publiques montrent que Mme Ashton, son mari et ses deux enfants se sont envolés de sa circonscription du nord du Manitoba vers Ottawa le 21 décembre 2022.

Une journée plus tôt, son appartement d’Ottawa avait été envahi par des punaises de lit, ce qui l’a amenée, avec sa famille, à se rendre dans la capitale pour faire face à cette situation « urgente », a affirmé Mme Ashton dans un communiqué.

La députée n’a pas répondu à une demande d’entrevue. L’histoire de ses déplacements a d’abord été rapportée par CBC News.

Les rapports de voyage déposés à la Chambre des communes montrent que Mme Ashton, son mari et ses enfants ont quitté Ottawa pour Québec le jour de Noël « pour rencontrer des intervenants au sujet des affaires de la Chambre ».

Cinq jours plus tard, ils se sont rendus à Montréal pour la même raison. Le 31 décembre, la famille est retournée à Ottawa, où elle est restée quelques jours avant de retourner à Thompson, au Manitoba.

Mme Ashton a facturé 17 641,12 $ pour le voyage, dont 13 619,90 $ pour le transport, 2508,39 $ pour l’hébergement et 1512,83 $ pour les repas et les frais accessoires. Aucun détail n’a été fourni sur les 2900 $ qu’elle a restitués.

Les photos du voyage qu’elle a publiées sur son compte Instagram montrent la famille faisant du tourisme dans la ville de Québec, y compris du patinage et une visite dans un marché de Noël.

« Merci pour une visite inoubliable, a-t-elle écrit dans l’une des légendes de ses photos. Merci aux militants progressistes d’avoir partagé leur travail inspirant. Merci à tous ceux qui ont partagé leur culture, leur histoire et leur ville avec nous. »

Mme Ashton n’a pas précisé qui elle avait rencontré lors de son voyage de Noël et n’a pas l’intention de donner des noms.

La députée de Churchill-Keewatinook Aski a déclaré avoir remboursé l’argent « afin de protéger la vie privée des personnes que j’ai rencontrées et de veiller à ce qu’elles ne soient pas soumises à des abus similaires ».

À la suite des reportages sur son voyage, Mme Ashton a soutenu qu’elle et sa famille avaient fait l’objet de menaces de mort, de harcèlement et d’abus verbaux.

« Ce voyage approuvé par la Chambre des communes est devenu une distraction pour le travail important que les néo-démocrates accomplissent pour les Canadiens, a-t-elle affirmé. Mon équipe et moi nous concentrons sur le soutien à apporter aux habitants des communautés nordiques et autochtones qui sont si souvent laissés sans les ressources dont ils ont besoin. »