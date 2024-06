« On est orange et non rouge »

Jagmeet Singh répète depuis des mois qu’il « force les libéraux » à améliorer la vie des gens, mais son message semble tomber dans l’oreille d’un sourd. Ses appuis dans les sondages bougent peu même si le parti a réussi à concrétiser la plupart des éléments de son entente avec le Parti libéral. Le chef néo-démocrate entame une tournée estivale pour faire remonter l’aiguille et tenter de se distinguer du gouvernement qu’il continue de soutenir.

Ce qu’il faut savoir Le chef néo-démocrate Jagmeet Singh lance une tournée estivale dans huit grandes villes canadiennes et une campagne de publicité sur les réseaux sociaux. Il tentera de convaincre les électeurs insatisfaits des libéraux que le Nouveau Parti démocratique (NPD) est le meilleur parti pour s’attaquer au problème de la hausse du coût de la vie. Même si le parti a désormais un bilan concret à présenter grâce à son entente avec le gouvernement minoritaire de Justin Trudeau, il peine à se distinguer des libéraux.

« On est fier d’avoir forcé le gouvernement à mettre en œuvre des programmes comme les soins dentaires, prend-il soin de souligner en entrevue. […] Ça a un impact réel sur la vie des gens. »

« Mais on sait qu’il y a plus de travail qui est nécessaire, ajoute-t-il. Et les deux choses qui continuent d’exister comme problème, c’est le coût de l’épicerie et le coût du logement. »

PHOTO SEAN KILPATRICK, ARCHVIES LA PRESSE CANADIENNE Jagmeet Singh

Il compte donc tester certaines de ses idées dans des circonscriptions où les néo-démocrates espèrent ravir des sièges aux libéraux et aux conservateurs lors de la prochaine élection.

Il entamera une tournée intitulée Changeons les règles, qui le mènera dans huit grandes villes canadiennes, dont Montréal.

Une élection partielle est attendue au cours des prochains mois dans LaSalle—Émard—Verdun. La circonscription était représentée par l’ex-ministre libéral David Lametti jusqu’à sa démission en janvier. Le candidat néo-démocrate, Craig Sauvé, conseiller municipal depuis une dizaine d’années, fait déjà campagne.

Le NPD fonde également beaucoup d’espoir dans Laurier—Sainte-Marie où près de 3000 voix séparaient sa candidate, l’épidémiologiste Nimâ Machouf, du ministre Steven Guilbeault en 2021.

Le parti met le paquet en effectuant son plus grand achat de publicité numérique en période préélectorale depuis 2015. Au Québec, elle sera visible sur YouTube, Facebook et Instagram. Jagmeet Singh mise sur l’insatisfaction des gens face au coût de la vie.

« Chaque facture que vous payez enrichit les PDG. Ça suffit ! Vous méritez quelqu’un de votre bord. Je vais changer les règles pour vous protéger, pas les riches PDG », déclare Jagmeet Singh, dans une vidéo promotionnelle.

Des règles écrites « par les anciens gouvernements libéral et conservateur », précise-t-il en entrevue.

Il veut profiter de l’insatisfaction envers le gouvernement Trudeau pour aller chercher l’appui des électeurs libéraux. Et cette fois, il a des exemples de politiques concrétisées grâce au NPD comme le programme de soins dentaires, l’adoption de la loi anti-briseurs de grève et la couverture des contraceptifs et des médicaments contre le diabète. Au sein du parti, on considère qu’elles donnent un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler un gouvernement néo-démocrate.

Mais ces gains réalisés dans le cadre de leur entente pour soutenir le gouvernement minoritaire de Justin Trudeau ont peu d’effet sur l’appui des électeurs. Les intentions de vote pour le NPD demeurent à 19 % comme en juillet dernier, selon la firme de sondage Abacus1. ⁠ Les libéraux étaient à 23 % et les conservateurs, à 42 %.

Le NPD a également connu un recul lors de l’élection partielle du 24 juin dans Toronto—St. Paul’s. Il est demeuré troisième, mais ses appuis ont tout de même fondu de plus de la moitié.

C’est qu’il demeure difficile pour le NPD de se distinguer des libéraux tout en votant avec le gouvernement. Les deux partis prennent le crédit pour les mêmes politiques. Par exemple, Jagmeet Singh a choisi d’annoncer sa tournée jeudi alors que le programme de soins dentaires était élargi aux enfants de moins de 18 ans et aux personnes handicapées. Les libéraux ont tenu cinq conférences de presse le même jour au Québec, en Ontario, au Manitoba et en Colombie-Britannique pour le vanter à leur tour.

« Il faut continuer de se différencier. La stratégie estivale permettra de rappeler aux gens qu’on est orange et non rouge », a affirmé une source néo-démocrate qui n’était pas autorisée à parler publiquement.

Dans l’équipe du chef, on reconnaît qu’un divorce sera inévitable, plus la date d’échéance de l’entente en juin 2025 approchera. Il ne reste que trois éléments à mettre en œuvre sur les 24 qu’elle contient, dont l’adoption d’une loi sur les soins de longue durée.

Entente PLC-NPD : 3 éléments à concrétiser cet automne 1. Adopter une loi sur les soins de longue durée sécuritaires 2. Définir le logement abordable comme étant 80 % ou moins de la valeur marchande 3. Créer une table fédérale-provinciale territoriale permanente sur les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+2 autochtones disparues et assassinées

Cinq sont en cours de réalisation, 15 ont été concrétisés en totalité et un élément sur la réduction des gaz à effet de serre et l’atteinte de la carboneutralité l’a été en partie.

Il faut donc s’attendre à ce que Jagmeet Singh soit plus exigeant à la reprise des travaux parlementaires à l’automne et tente de tirer d’autres mesures de son entente avec les libéraux. Il compte revenir à la charge avec l’idée de fixer un prix plafond sur les denrées de base dans les épiceries. Il jongle également avec l’idée d’empêcher de grandes entreprises immobilières d’acheter des logements.

1. Le sondage a été effectué auprès de 1900 Canadiens entre le 20 et le 25 juin par l’entremise d’un panel. Un sondage probabiliste similaire aurait une marge d’erreur de plus ou moins 2,25 %, 19 fois sur 20.

2. L’acronyme 2ELGBTQQIA+ désigne les personnes bispirituelles, lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queer, en questionnement, intersexuées, asexuelles et celles se réclamant de la diversité sexuelle et de genre qui utilisent une autre terminologie