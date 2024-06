(Ottawa) Un député libéral ne cherchant pas à être réélu a envoyé un courriel à ses collègues membres du caucus demandant que le premier ministre Justin Trudeau démissionne de son poste de chef du parti.

Mickey Djuric La Presse Canadienne

La tension entre certains membres du caucus s’est accrue après que les libéraux ont perdu le siège de leur bastion de Toronto—St. Paul Est aux Conservateurs par environ 600 voix.

Les libéraux revendiquaient la circonscription urbaine comme la leur depuis environ 30 ans. Certains députés libéraux attribuent la défaite au choix du candidat et à une campagne électorale insuffisante, tandis que d’autres désignent JustinTrudeau comme le problème.

PHOTO MICHAEL HAWKINS, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Wayne Long

Dans le courriel obtenu par La Presse Canadienne, le député du Nouveau-Brunswick Wayne Long dit qu’il a réfléchit à la défaite de Toronto—St Paul’s veut faire savoir au caucus « clairement et directement » où il en est.

Il a ajouté que « pour « l’avenir de notre parti et pour le bien de notre pays, nous avons besoin d’un nouveau leadership et d’une nouvelle direction. » Il a ensuite soutenu que « les électeurs ont exprimé haut et fort leur souhait de changement » et qu’il est d’accord.

M. Long n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Quelques députés libéraux ont déclaré en privé qu’ils pensaient que M. Trudeau devrait partir, mais un groupe plus large comprenant plusieurs membres du cabinet a publiquement soutenu le premier ministre.

Rébellion

Un certain niveau de rébellion au sein du caucus libéral n’est pas inhabituel pour le parti depuis qu’il a commencé à être à la traîne dans les sondages d’opinion nationaux, derrière les conservateurs, qui se sont fortement concentrés sur les problèmes d’accessibilité financière.

En janvier, le député libéral de Terre-Neuve, Ken McDonald, a demandé une révision du leadership, des commentaires sur lesquels il est ensuite revenu.

Mais lorsque le courriel de M. Long a été envoyé au caucus, M. McDonald a répondu « bien dit », selon un rapport médiatique de Global News.

Depuis des mois, des rumeurs au sujet de Justin Trudeau tourbillonnent dans la bulle d’Ottawa, mais le premier ministre maintient qu’il continuera à diriger jusqu’à ce que les électeurs disent le contraire.

Les membres du Cabinet affirment que M. Trudeau reste le meilleur leader possible pour affronter le chef conservateur Pierre Poilievre, qu’ils décrivent comme un faux politicien de carrière désireux d’inaugurer des coupes dans les programmes.

Les prochaines élections fédérales devraient avoir lieu d’ici l’automne 2025, et cette semaine, Justin Trudeau a reconnu qu’il y avait beaucoup à faire pour lui et son équipe d’ici là.

« Ce ne sont pas des temps faciles. Et il est clair que moi et toute mon équipe avons encore beaucoup de travail à faire pour réaliser des progrès tangibles et réels que les Canadiens peuvent voir et ressentir », a déclaré M. Trudeau lors d’une présentation en Colombie-Britannique, où il n’a pas répondu aux questions des médias.

« Nous ne cesserons jamais de travailler et de nous battre pour garantir que vous disposiez de ce dont vous avez besoin pour traverser ces temps difficiles. Je me concentre sur votre réussite et c’est là que ça va rester », a-t-il poursuivi.

Guilbeault réitère son appui

PHOTO SPENCER COLBY, LA PRESSE CANADIENNE Le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault

Tout au long de la semaine, les députés libéraux ont communiqué entre eux de partout au pays, alors qu’ils tentaient de tracer la voie à suivre et d’obtenir un échantillon des sentiments de chacun, non seulement à propos de M. Trudeau, mais aussi de leur parti.

Le Toronto Star a rapporté que le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, avait été surpris cette semaine dans une gare ferroviaire en train de discuter de questions internes au caucus.

M. Guilbeault a répondu à l’histoire en publiant une déclaration réitérant sa loyauté envers M. Trudeau et le parti.

« Les conversations unilatérales prises hors de leur contexte ne reflètent pas les échanges ouverts et honnêtes que j’ai habituellement avec mes collègues du caucus », a déclaré le ministre Guilbeault dans un communiqué vendredi.

« Comme je l’ai dit publiquement à plusieurs reprises, le premier ministre Trudeau bénéficie de tout mon soutien et je continuerai de travailler pour soutenir les Canadiens. »

Le bureau du premier ministre a refusé de commenter.