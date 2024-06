« Je n’ai pas ordonné aux Forces armées canadiennes de donner la priorité aux sikhs », a tranché le ministre Sajjan dans une déclaration d’abord transmise au Globe and Mail, que son cabinet a ensuite partagé avec d’autres médias.

(Ottawa) L’ancien ministre de la Défense nationale Harjit Sajjan dément avoir ordonné aux Forces armées canadiennes (FAC) d’évacuer en priorité des Afghans de confession sikhe lors de la chute de Kaboul, en août 2021. Il assure avoir été une courroie de transmission, pas une source de pressions.

Le quotidien The Globe and Mail a rapporté jeudi que le ministre serait personnellement intervenu pour faire sortir du pays un groupe de 225 sikhs au détriment de citoyens canadiens ou d’Afghans ayant un lien avec le Canada, comme des interprètes, par exemple.

Selon des sources militaires canadiennes confidentielles qui se trouvaient sur le terrain lors des derniers vols d’évacuation, les Afghans de confession sikhe n’étaient pas considérés comme une priorité, toujours d’après la publication.

« Je n’ai pas ordonné aux Forces armées canadiennes de donner la priorité aux sikhs », a tranché le ministre Sajjan dans une déclaration d’abord transmise au Globe and Mail, que son cabinet a ensuite partagée avec d’autres médias.

« Ce sont des conneries (It’s utter BS) », a lancé le ministre de vive voix en point de presse à Vancouver.

Celui qui a été déployé en Afghanistan trois fois à l’époque où il servait dans les FAC explique avoir relayé à la chaîne de commandement des informations sur les Afghans de confession sikhe qui s’étaient réfugiés dans un temple (gurdwara) de Kaboul.

Mais « je n’ai pas ordonné aux FAC d’entreprendre une mission de sauvetage dans un gurdwara ou ailleurs », a assuré le ministre Sajjan. Il est allé jusqu’à accuser la publication d’avoir tiré des conclusions en se fondant sur des préjugés racistes.

Je ne peux que supposer que si je ne portais pas de turban, personne ne se demanderait si mes actions étaient appropriées. Harjit Sajjan, ancien ministre de la Défense nationale

Le ministère de la Défense nationale a assuré jeudi que toutes les opérations d’évacuation avaient été menées « conformément aux directives du gouvernement du Canada et du ministre de la Défense nationale », et que les ordres « venaient du chef d’état-major et de ses commandants de niveau opérationnel ».

De son côté, de ministère de l’Immigration n’a pas voulu dire si, parmi les quelque 5700 lettres de facilitation délivrées pendant la période d’évacuation, certaines avaient été envoyées au groupe de sikhs. Impossible, et ce, pour des raisons de « protection de la vie privée », a écrit le porte-parole Rémi Larivière.

Le Bloc réclame une enquête

Les sikhs en question n’ont finalement pu être extirpés d’Afghanistan pendant l’opération d’août 2021. Ils ont toutefois réussi à déguerpir à bord d’appareils nolisés par d’autres gouvernements, dont celui de l’Inde, des mois plus tard.

Cela n’exonère pas le ministre, insiste la députée bloquiste Christine Normandin. Et pour en avoir le cœur net, son successeur Bill Blair doit ordonner l’ouverture d’une enquête. « C’est la première des choses à faire », souligne-t-elle.

Car dans l’immédiat, la contre-attaque de Harjit Sajjan, qui accuse le Globe and Mail d’avoir été aveuglé par des préjugés racistes, ne permet pas d’y voir plus clair, estime l’élue : « Ça aurait été un minimum de dire : “Je vais fournir des documents, on va répondre aux questions”. »

Au Parti conservateur, on a fourni une déclaration générique accusant les libéraux d’avoir « laissé tomber » les Forces armées et de manquer de respect à l’égard de leur leadership « en matière d’approvisionnement, de recrutement ou d’opérations ».

Une minorité religieuse persécutée

Les sikhs sont une très petite minorité religieuse en Afghanistan, un pays à majorité musulmane où ils sont discriminés. En mars 2020, une attaque ciblée de Daech (groupe armé État islamique) dans un gurdwara de Kaboul a fait au moins 25 victimes.

Et après l’attentat, « environ 200 membres de la communauté sikhe ont quitté le pays pour l’Inde, indiquant qu’ils sont partis en raison du manque de sécurité et d’une protection gouvernementale insuffisante », selon un rapport du département d’État américain publié la même année.

PHOTO NARINDER NANU, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Des réfugiés sikhs d’Afghanistan brandissent des pancartes alors qu’ils exigent des gouvernements pakistanais et afghans qu’ils sécurisent les familles sikhes et hindoues ainsi que leurs lieux de culte, lors d’une manifestation à Amritsar le 27 août 2020.

Au Canada, la gravité de la situation avait incité des élus conservateurs, néo-démocrates et verts à écrire au ministre fédéral de l’Immigration de l’époque, Marco Mendicino, afin de l’exhorter à créer un programme spécial afin de relocaliser des sikhs et des hindous au Canada.

Frasques antérieures Ce n’est pas la première fois que Harjit Sajjan, qui a été rétrogradé au Développement international après l’élection de 2021, et qui est maintenant titulaire du portefeuille de la Protection civile, se retrouve dans l’embarras. En 2017, il avait dû présenter ses excuses après s’être présenté comme l’architecte de l’opération Medusa. Celle-ci, qui a eu lieu en septembre 2006, a été la plus importante opération de combat canadienne depuis la guerre de Corée. Le ministre a aussi essuyé les critiques des partis d’opposition pour avoir réclamé – et obtenu – le droit de ne pas être soumis aux mesures de sécurité dans les aéroports canadiens avant de prendre l’avion. Il s’était plaint auprès de certains de ses collègues de Cabinet qu’il subissait parfois des fouilles secondaires de son turban après le déclenchement de l’alarme lorsqu’il passait aux postes de contrôle des passagers avant leur entrée dans la zone sécurisée de l’aéroport.