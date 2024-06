Les jeunes souverainistes L’indépendance au goût du jour

Les jeunes adultes nés après le référendum de 1995 n’ont jamais vécu l’apogée de la ferveur indépendantiste. Pourtant, ils sont nombreux à se mobiliser pour l’indépendance. Mais ils visent plus que la création d’un pays. Leur souverainisme est un tremplin pour faire avancer d’autres causes. Qui sont ces jeunes ? Et pourquoi voteraient-ils Oui en 2024 ?