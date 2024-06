(Ottawa) Le coprésident de campagne libéral, Terry Duguid, a insisté jeudi sur le fait que son caucus était uni derrière Justin Trudeau, même si la majorité des élus libéraux restent silencieux sur l’avenir politique du premier ministre.

Laura Osman, Mia Rabson et Mickey Djuric La Presse Canadienne

La Presse Canadienne a contacté des dizaines de députés libéraux à la suite de la perte inattendue d’un bastion de Toronto lors d’une élection partielle, plus tôt cette semaine.

La plupart d’entre eux n’ont pas répondu du tout. Ceux qui ont accepté d’être cités officiellement, y compris M. Duguid, se tiennent tous aux côtés de M. Trudeau.

PHOTO SEAN KILPATRICK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Le député libéral Terry Duguid

Plusieurs libéraux n’ont répondu qu’à condition de ne pas être identifiés, car ils n’étaient pas à l’aise de critiquer publiquement leur chef à ce stade. Ces députés ont suggéré qu’il était temps pour M. Trudeau de partir ou, à tout le moins, que le caucus devrait se réunir bientôt pour discuter de la façon d’aller de l’avant.

Le député de la Colombie-Britannique Ken Hardie, qui a dit vouloir que M. Trudeau reste, a affirmé que le parti devrait tirer des leçons de sa défaite de Toronto—St. Paul’s et développer une « discussion collaborative ».

Pas de réunion cet été

La défaite aux élections partielles s’est produite quelques jours seulement après que les parlementaires ont quitté la Chambre des communes pour les vacances d’été et sont retournés dans leur circonscription pour l’été.

Si certains députés en ont rencontré d’autres dans leur propre région depuis lundi, les autres restent dispersés à travers le pays. Le caucus au complet ne devrait pas se réunir à nouveau avant une retraite en Colombie-Britannique juste avant le retour de la Chambre des communes en septembre.

PHOTO SPENCER COLBY, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Le leader parlementaire du Parti libéral du Canada, Steven MacKinnon

Le leader parlementaire Steven MacKinnon a déclaré qu’il n’était pas nécessaire de se réunir plus tôt. « Je sais que le premier ministre écoute très attentivement tous mes collègues, les ministres et autres. Il existe un grand nombre de mécanismes de rétroaction à notre disposition et je pense que nous les utiliserons tous », a déclaré MacKinnon lors d’une conférence de presse jeudi, réitérant son soutien à M. Trudeau.

M. McKinnon a affirmé qu’il était également en contact régulier avec ses collègues du caucus dans le cadre de son rôle de leader parlementaire.

M. Duguid, l’un des rares députés libéraux hors cabinet à s’exprimer publiquement depuis la défaite des élections partielles, a révélé jeudi dans une interview qu’il y avait eu des discussions sur la tenue d’une réunion anticipée du caucus national, mais qu’aucune décision n’avait été prise.

Il a dit croire que ses collègues sont unis dans leur désir que M. Trudeau reste leur leader. « Il bénéficie d’un soutien massif au sein de notre caucus », a déclaré M. Duguid en entrevue, jeudi.

« La réalité est que le premier ministre est un grand militant et un grand communicateur et je suis ravi de me présenter sous sa bannière en 2025 », a-t-il ajouté.

Frustrations

Plusieurs libéraux en exercice attribuent à M. Trudeau l’amélioration de leur succès politique depuis qu’il est devenu chef en 2013. Il les a menés avec succès lors des trois dernières élections et a ramené le parti au gouvernement, une seule élection après sa pire performance électorale de 2011.

M. Duguid admet que de nombreux députés sont frustrés, mais ajoute que ces sentiments découlent de la difficulté à établir des liens avec les Canadiens et non des inquiétudes concernant le premier ministre.

Nous parlons à de vraies personnes à l’épicerie, lors d’évènements communautaires et nous ressentons les frustrations des gens. Nous voulons faire quelque chose et nous faisons quelque chose. Terry Duguid, coprésident de campagn libéral

Jusqu’à présent, les libéraux ont confirmé la nomination de 102 candidats pour les prochaines élections, et 100 d’entre eux sont des députés en exercice, ce qui représente environ les deux tiers des 155 membres du caucus. Parker Lund, le directeur des communications du parti, espère en annoncer davantage dans les semaines et les mois à venir.

Le libéral Shafqat Ali de la région de Toronto, qui est nommé pour se présenter à nouveau dans Brampton-Centre, a dit qu’il n’avait pas l’impression que les gens envisageaient de quitter le navire. Cependant, aucun des candidats désignés n’est obligé de poursuivre la campagne le moment venu.

Il croit que les libéraux devaient « repenser leur stratégie et réanalyser » pour aller de l’avant.