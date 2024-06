(Ottawa) Le Canada a annoncé jeudi une nouvelle vague de sanctions contre des « colons extrémistes » israéliens pour « des actes de violence » commis à l’encontre de Palestiniens en Cisjordanie occupée et appelle à une intervention des autorités.

Agence France-Presse

Ottawa a ciblé sept individus et cinq entités « pour leur rôle consistant à faciliter, à soutenir ou à contribuer financièrement » à ces violences, indique un communiqué d’Affaires mondiales Canada.

Le Royaume-Uni, la France, l’Union européenne ou encore les États-Unis ont pris des mesures similaires ces derniers mois.

« Profondément préoccupée » par cette violence, Mélanie Joly, ministre canadienne des Affaires étrangères, a condamné ces actes et appelé « les autorités à assurer la protection de la population civile et à demander des comptes aux responsables ».

Parmi les personnes visées figure Ben Zion Gopstein, proche du ministre israélien d’extrême droite Itamar Ben-Gvir et fondateur de l’organisation suprémaciste juive Lehava, elle aussi sanctionnée par Ottawa.

Le groupe Hilltop Youth, qui installe des colonies « sauvages », c’est-à-dire sans les autorisations officielles israéliennes, a également été désignée ainsi que deux de ses dirigeants : Meir Mordechai Ettinger et Elisha Yered.

L’association Amana, qui milite en faveur de colonies et avant-postes en Cisjordanie occupée et les construit, est aussi visée par le Canada, ainsi que deux communautés agricoles, « Moshes Farm » et « Zvis Farm ».

Ely Federman, accusé d’implication dans plusieurs attaques dans le sud de la Cisjordanie, Daniella Weiss, ancienne colon et militante d’extrême droite, mais aussi Einan Ben-Nir Amram Tanjil et Shalom Zicherman sont également sur la liste noire d’Ottawa.

Les sanctions prévoient une interdiction de transactions et d’entrée sur le territoire canadien.

Le degré de violence en Cisjordanie, qui était déjà élevé avant que la guerre dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas n’éclate le 7 octobre après une attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien, n’a fait que s’intensifier depuis lors.

Selon les autorités palestiniennes, dans ce territoire occupé depuis près de 60 ans, au moins 553 Palestiniens ont été tués par des soldats israéliens ou des colons depuis que la guerre à Gaza a éclaté.

Les attaques des Palestiniens ont tué au moins 15 Israéliens en Cisjordanie au cours de la même période, selon un décompte de l’AFP à partir des chiffres officiels israéliens.