Direction du PLQ Coderre choisit Bellechasse et recrute l’épouse du général Dallaire

Les discussions s’animent enfin au sujet de la campagne à la direction du Parti libéral du Québec (PLQ). Deux candidats pressentis, Charles Milliard et Frédéric Beauchemin, ont participé au « BBQ estival » des jeunes libéraux à Montréal, jeudi soir. Ce vendredi, Denis Coderre sera le premier à annoncer officiellement qu’il se lance dans la course. L’ex-maire de Montréal et ancien ministre fédéral a l’intention de se présenter dans Bellechasse aux prochaines élections. Et il a recruté une candidate dans Côte-du-Sud, Marie-Claude Michaud, femme du lieutenant-général à la retraite et ex-sénateur Roméo Dallaire. Coup d’œil sur les candidatures potentielles… et d’autres rêvées.