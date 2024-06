Les discussions s’animent enfin au sujet de la campagne à la direction du Parti libéral du Québec (PLQ). Deux candidats pressentis, Charles Milliard et Frédéric Beauchemin, ont participé au « BBQ estival » des jeunes libéraux à Montréal, jeudi soir. Ce vendredi, Denis Coderre sera le premier à annoncer officiellement qu’il se lance dans la course. L’ex-maire de Montréal et ancien ministre fédéral a l’intention de se présenter dans Bellechasse aux prochaines élections. Et il a recruté une candidate dans Côte-du-Sud, Marie-Claude Michaud, femme du lieutenant-général à la retraite et ex-sénateur Roméo Dallaire. Coup d’œil sur les candidatures potentielles… et d’autres rêvées.

(Québec) Un ancien député d’expérience appuie Coderre

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Norman MacMillan

De retour de son chemin de Compostelle, Denis Coderre veut faire les choses en grand avec une annonce devant l’hôtel du Parlement. Il a décliné une demande d’entrevue pour éviter toute « diversion ». Un organisateur libéral de longue date, Christian Therrien, est son directeur de campagne. Député de 1989 à 2012, l’ancien ministre Norman MacMillan a décidé d’appuyer M. Coderre à la suite du désistement de son ex-collègue et président du Conseil du patronat, Karl Blackburn, atteint d’un cancer de la prostate. « Les autres candidats qui montrent un intérêt [pour la direction] n’ont pas l’étincelle que Coderre a avec les gens sur le terrain. Pour que le Parti libéral passe au travers et se rende au pouvoir, ça prend Denis Coderre », plaide M. MacMillan, qui ne sera pas présent à l’annonce de son favori.

Le choix de Bellechasse, une candidate dans Côte-du-Sud

Denis Coderre a confirmé à M. MacMillan qu’il voulait se présenter dans Bellechasse aux prochaines élections générales, une circonscription de la Rive-Sud de Québec que la Coalition avenir Québec a ravie au Parti libéral en 2018. Il s’est déjà dit favorable à un troisième lien autoroutier entre Québec et Lévis, un enjeu majeur dans Bellechasse. « Oui, j’ai accepté de faire équipe avec Denis Coderre », confirme Marie-Claude Michaud, qui réside à Saint-Roch-des-Aulnaies avec son conjoint Roméo Dallaire depuis quelques années. « Son parcours, sa franchise, dans le sens qu’il dit les vraies affaires, et sa vision pour le Québec et les régions, ça me rejoint. J’envisage sérieusement de me présenter comme candidate dans Côte-du-Sud. » Elle est consultante en leadership après une carrière de 20 ans dans les Forces armées canadiennes. Mme Michaud et M. Dallaire ne seront pas à la conférence de presse de Denis Coderre en raison d’un empêchement. Elle confirme que M. Coderre a choisi Bellechasse, une information qui circule depuis quelques jours chez les libéraux.

Charles Milliard se prépare

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Charles Milliard

Charles Milliard, 44 ans, a quitté son poste de président de la Fédération des chambres de commerce du Québec en juin parce qu’il prépare le terrain à son arrivée dans la course à la direction du PLQ. Officiellement, il se dit en réflexion pour la période estivale, mais il y a peu de doute qu’il plongera. Sa présence au BBQ des jeunes libéraux le confirme ; il est lui-même un ancien militant de la Commission jeunesse. D’anciens chefs de cabinet et conseillers sous les gouvernements Couillard et Charest l’entourent. Au conseil général du PLQ en juin, le député André Fortin – étoile libérale de la dernière session parlementaire – a eu de bons mots pour lui et 81 jeunes militants ont fait une sortie pour l’inciter à briguer la direction. Rappelons-le : les 25 ans et moins détiennent le tiers des votes dans le choix du prochain chef. Diplômé en pharmacie, il a commencé à travailler pour Uniprix en 2002 et il en est devenu le vice-président exécutif en 2013. Il est passé au cabinet de relations publiques National en 2017. Il a pris la tête de la FCCQ en 2020.

Des pressions sur Antoine Tardif

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Le maire de Victoriaville, Antoine Tardif

Le maire de Victoriaville, Antoine Tardif, n’est pas insensible aux pressions pour qu’il se lance dans la course. Et comme l’homme de 34 ans l’a dit lui-même, il « ne ferme pas la porte un jour à le faire à un autre [ordre de gouvernement] ». Le député fédéral du coin, l’indépendant Alain Rayes, milite en sa faveur et est prêt à lui monter une organisation. M. Tardif était son conseiller au moment où il portait les couleurs du Parti conservateur du Canada. L’ancien conseiller au sein des gouvernements Charest et Couillard, Salim Idrissi, a exhorté publiquement M. Tardif à se porter candidat. En coulisses, on souffle que la candidature de M. Tardif serait vue d’un bon œil par des libéraux de longue date comme Dany Renaud – qui était passé du Parti conservateur au PLQ en même temps que Jean Charest – et Sébastien Lachaine – un ancien permanent du PLQ qui a travaillé dans le passé avec Denis Coderre.

Frédéric Beauchemin, apôtre de la rigueur budgétaire

PHOTO PASCAL RATTHÉ, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Frédéric Beauchemin

Le député de Marguerite-Bourgeoys, Frédéric Beauchemin, a déjà annoncé qu’il envisageait de succéder à Dominique Anglade. L’annonce officielle sera faite plus tard. L’homme de 59 ans se fait l’apôtre de la rigueur budgétaire. Il a obtenu l’appui de l’ancien ministre des Finances du gouvernement Couillard, Carlos Leitão. Avant de faire le saut en politique, M. Beauchemin était dirigeant et chef des marchés des capitaux à la Banque Scotia. Il avait porté les couleurs du Parti libéral du Canada en 2019, dans Terrebonne, où il s’était incliné face au bloquiste Michel Boudrias.

Et les autres ?

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Marwah Rizqy

Des militants espèrent encore convaincre la députée Marwah Rizqy de se lancer, même si elle a déjà exclu de poser sa candidature. Elle vient d’avoir un deuxième enfant. L’absence de femmes sur les rangs pour le moment est un enjeu. Des libéraux rêvent toujours d’un saut au provincial du ministre fédéral François-Philippe Champagne. L’ancienne ministre Michelle Courchesne l’a bien montré sur les ondes de RDI : « Je vous annonce que si François-Philippe Champagne décidait de venir sur la scène provinciale, non seulement il gagnerait la chefferie du Parti libéral, mais il gagnerait la prochaine élection. Ça pourrait peut-être être un peu serré avec Paul St-Pierre Plamondon, mais je pense qu’il gagnerait l’élection. Alors je dis à ceux du cabinet de M. Champagne qui écoutent : “Convainquez votre patron, parce que son avenir est au Québec, son avenir ne sera pas à Ottawa” », a-t-elle déclaré à l’émission les Mordus de politique.

M. Champagne a été nommé récemment coprésident de la prochaine campagne des libéraux fédéraux au Québec. Les élections fédérales se tiendront au plus tard en octobre 2025. Officiellement, la campagne à la direction du PLQ commencera le 13 janvier, date à laquelle commencera le dépôt des candidatures officielles. Quatre débats sont prévus entre le 12 avril et le 8 juin. Le nouveau chef sera élu le 14 juin.