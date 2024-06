Karl Blackburn ne se lancera pas dans la course à la direction du Parti libéral du Québec (PLQ). Ce n’est pas par manque d’intérêt, car il y a réfléchi « sérieusement », mais parce qu’il est atteint d’un cancer de la prostate.

Président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec (CPQ) – qui représente les employeurs de la province – depuis quatre ans, M. Blackburn a annoncé la nouvelle à ses troupes, lundi après-midi.

« Même si je me sens énergique et que le pronostic est encourageant, je suis évidemment conscient que je devrai prioriser ma santé dans les prochains mois pour combattre cette maladie », écrit l’ex-politicien de 56 ans, dans son message.

Il confirme au passage qu’il réfléchissait « sérieusement » à se lancer à la course à la direction du PLQ, qui doit débuter le 13 janvier 2025. Les militants libéraux éliront leur nouveau chef cinq mois plus tard lors d’un congrès à Québec.

« Au cours des derniers mois, de nombreuses personnes m’ont incité à me lancer dans la course à la chefferie du PLQ, souligne M. Blackburn. Ceux qui me connaissent savent à quel point j’aime le Québec et à quel point je souhaite faire une différence. Quiconque a l’avenir du Québec à cœur et reçoit ces marques d’intérêt y réfléchirait sérieusement. Et j’y ai réfléchi. Sérieusement. »

Dans les prochains mois, Karl Blackburn conciliera le protocole médical auquel il devra se soumettre avec ses responsabilités au CPQ.

Ce natif de Chicoutimi a toujours été proche du PLQ. D’abord à titre de représentant régional des Jeunes libéraux de 1988 à 1990, ensuite comme député de Roberval (de 2003 à 2007). Pendant ces années, il s’est beaucoup intéressé au développement économique et régional. Karl Blackburn a poursuivi sa carrière en politique comme organisateur en chef du parti et directeur général.

En 2013, il a quitté ce milieu qu’il qualifie aujourd’hui de « dur et cruel » pour se joindre à l’entreprise Produits forestiers Résolu où il était responsable des affaires publiques et des relations gouvernementales.

Avec Marie-Eve Fournier, La Presse