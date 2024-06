Les fermes du Québec recevront une aide de plus de 200 millions de dollars en réponse à la crise qui frappe le monde agricole, a annoncé jeudi le gouvernement Legault. L’inflation, la relève et le climat sont au cœur des mesures.

« Le plus grand projet de société des Québécois et des Québécoises, ça devrait être l’agriculture et l’agroalimentaire, a affirmé haut et fort le président de l’Union des producteurs agricoles (UPA), Martin Caron, en conférence de presse. On contribue à la santé des gens grâce à la qualité et à la fraîcheur de nos produits. »

Il était accompagné du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, André Lamontagne. L’annonce s’est tenue aux Fermes Longprés, dans la municipalité des Cèdres, dans Vaudreuil-Soulanges.

PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, André Lamontagne en compagnie du président de l’UPA, Martin Caron a fait l’annonce d’investissements dans le secteur de l’agriculture jeudi matin aux Fermes Longprés.

« Les aléas économiques et météorologiques des dernières années ont mis à mal la stabilité économique de plusieurs de nos entreprises. Dans de telles situations, ça nous appelle à être solidaires avec nos producteurs et de nos productrices », a déclaré le ministre.

Parmi les sommes allouées, 30 millions sont ajoutés au « fonds d’urgence » créé pour les agriculteurs en mai dernier afin d’affronter l’inflation. Environ 3000 entreprises agricoles québécoises en difficulté financière pourront en bénéficier, le fonds totalisant maintenant 55 millions.

Aussi, 37,1 millions supplémentaires serviront à compenser la hausse des taux d’intérêt chez la relève agricole. « Les entreprises de la relève présentent en général un taux d’endettement qui est bien supérieur à celui des entreprises qui sont bien établies », a expliqué M. Lamontagne. Environ 2900 producteurs en tireront profit.

Finalement, un montant de 106 millions sera accordé pour aider l’industrie à lutter et s’adapter aux changements climatiques.

Dans la dernière année, des milliers d’agriculteurs ont pris part à des manifestations aux quatre coins du Québec afin de réclamer une meilleure reconnaissance et des investissements majeurs dans leur secteur d’activité, qui est au cœur du quotidien des Québécois.

« Une ferme, ce n’est pas juste nourrir, c’est un écosystème, a dit le président de l’UPA. On en a beaucoup sur les épaules. »

Une « tempête parfaite »

Matthew Dewavrin, copropriétaire des Fermes Longprés depuis 2020, fait partie d’une troisième génération de producteurs de grains. Pour lui, la dernière année a représenté la tempête parfaite pour nuire aux fermes d’ici.

« Ç’a été une année vraiment difficile au niveau du climat et de la hausse des taux d’intérêt. Il y a aussi une baisse marquée des prix dans le marché du grain », a expliqué M. Dewavrin, pour qui son travail est aussi une passion et une source de stimulation.

L’entrepreneur a aussi fait part des enjeux de concurrence qui ne cessent de s’accroître, particulièrement parce ses produits sont biologiques. Il observe que le désir d’achat local s’effrite depuis la pandémie, à cause de l’inflation.

« Faire de l’alimentation des Québécois une priorité, c’est pas toujours évident. Pourtant, on mange tous trois fois par jour », a-t-il conclu.

Plusieurs allègements réglementaires font aussi partie des mesures annoncées. Ces assouplissements ont par exemple comme objectif de diminuer les recours aux services d’un professionnel pour remplir de la paperasse, tâche qui alourdit le travail quotidien des producteurs agricoles de la province.