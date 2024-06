Mobilité dans la capitale Le gouvernement Legault « très positif » face au plan de la Caisse

(Québec) Le gouvernement Legault juge « très positif » le plan de 15,5 milliards de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), qui conclut à la nécessité d’un tramway pour Québec. « On aime ça ! », s’exclame le ministre responsable des Infrastructures et député dans la capitale, Jonatan Julien. Le ministre des Finances, Eric Girard, assure pour sa part que la province a les moyens financiers de se lancer dans ce vaste chantier, si Québec fait ce choix.