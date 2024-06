Ruba Ghazal se lance dans la course

La députée Ruba Ghazal a annoncé mercredi qu’elle se lançait dans la course pour devenir co-porte-parole de Québec solidaire, après la démission d’Émilise Lessard-Therrien en avril dernier.

« Dans les dernières semaines, j’ai pris le temps de réfléchir à l’année qu’on a vécue ensemble, à l’avenir, […] et j’en suis venue à la conclusion que la vision que je porte va permettre à Québec solidaire de progresser », a déclaré la députée de Mercier, entourée de militants au parc La Fontaine.

Les deux priorités de Ruba Ghazal lors de cette course sont l’unité du parti et l’indépendance du Québec.

La députée de Mercier est la première à se lancer dans cette nouvelle course pour devenir co-porte-parole féminine du parti, quelques mois après avoir perdu contre Émilise Lessard-Therrien à l’issue d’un vote très serré. L’ancienne co-porte-parole avait gagné le second tour de la course de novembre dernier avec 50,3 % des voix, contre 49,7 % pour Ruba Ghazal.

Christine Labrie, qui était arrivée troisième, est devenue co-porte-parole par intérim du parti après la démission d’Émilise Lessard-Therrien. En acceptant ce mandat, la députée de Sherbrooke a renoncé à la possibilité de se présenter à la prochaine élection de la co-porte-parole, qui aura lieu l’automne prochain.