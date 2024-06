Réforme de l’enseignement du français Les orientations de Bernard Drainville

En annonçant il y a un an qu’il comptait dépoussiérer le programme de français enseigné dans les écoles primaires et secondaires du Québec, Bernard Drainville s’est donné l’objectif d’améliorer le taux de réussite et d’accrocher les élèves à la culture québécoise. Il dévoile à La Presse sept premières orientations qui ouvrent la porte à de grands débats, comme l’utilisation de l’orthographe rectifiée ou le choix du type de calligraphie enseignée.