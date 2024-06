(Québec) Pressenti pour se lancer dans la course à la direction du Parti libéral du Québec (PLQ), le président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), Charles Milliard, quittera ses fonctions de PDG le 1er juillet prochain avec l’intention « de se consacrer à d’autres projets professionnels ».

La nouvelle a été annoncée mardi par voie de communiqué. « Un processus de recrutement sera lancé sous peu afin de combler le poste de président-directeur général et M. Milliard a accepté la demande du conseil d’administration de fournir des services-conseils liés à la passation administrative des dossiers jusqu’au 31 août prochain », indique-t-on.

À la fin du mois de mai, Charles Milliard avait affirmé qu’il ne pouvait pas « rester insensible aux nombreux appels et témoignages d’appréciation que je reçois pour briguer la chefferie du Parti libéral du Québec ». La Presse avait alors révélé que plus de 80 jeunes libéraux avaient créé une alliance pour l’inciter à se lancer dans la course, voyant en l’homme de 44 ans le candidat idéal pour relancer le parti, ayant des assises à la fois dans les régions et à Montréal.

« L’intérêt manifesté par un fort contingent de la Commission-Jeunesse du parti, où j’ai moi-même milité, me touche notamment beaucoup. Ainsi, je souhaite prendre le moment de réflexion qui s’impose pour réfléchir à la suite de ma carrière et je profite de cette occasion pour le faire. La période estivale est propice en ce sens et je m’engage à préciser mes intentions rapidement à l’intérieur de cette période », avait-il écrit sur son profil LinkedIn.

En plus de M. Milliard, l’actuel député de la circonscription de Marguerite-Bourgeoys à Montréal, Frédéric Beauchemin, ne cache pas son intérêt pour la course et devrait officialiser sa candidature dans les prochains mois. Le maire de Victoriaville, Antoine Tardif, est également sollicité. Au cours des prochaines semaines, l’ancien maire de Montréal Denis Coderre devrait aussi confirmer sa candidature.

À ce jour, aucune femme n’a indiqué son intérêt pour se lancer dans la course. Le prochain chef libéral sera élu par les membres le 14 juin 2025 à Québec. Pour l’emporter, un candidat doit obtenir au moins 50 % des voix +1. Selon la formule adoptée par le parti, les votes des jeunes (moins de 26 ans) comptent pour le tiers du résultat.