François Legault et Justin Trudeau

(Québec) Le gouvernement fédéral offre 750 millions à Québec pour compenser les coûts encourus pour la gestion de l’afflux de demandeurs d’asile dans la province. François Legault réclamait à Ottawa 1 milliard pour les années 2021 à 2023.

Le premier ministre fédéral Justin Trudeau a rencontré son homologue québécois François Legault lundi après-midi à Québec dans le cadre d’une rencontre bilatérale portant essentiellement sur la gestion des demandeurs d’asile et de l’immigration. M. Legault a régulièrement affirmé que la présente situation était à ses yeux « intenable ». Les deux premiers ministres donneront des points de presse successifs au cours de l’après-midi.

En réponse aux demandes du gouvernement du Québec, Ottawa s’engage à traiter les demandes d’asile plus rapidement, à « travailler avec d’autres provinces pour favoriser le déplacement volontaire des demandeurs à l’extérieur du Québec » et à « améliorer » le système des visas, entre autres. Le fédéral s’engage par ailleurs réduire le délai de traitement d’une délivrance d’un permis de travail pour un demandeur d’asile de 100 jours (le délai actuel) à 30 jours « pour les demandes soumises aux aéroports » et à l’intérieur du pays.

En matière de protection du français, Ottawa s’engage à « améliorer les exigences de connaissance du français » dans le Programme de mobilité internationale (PMI), comme le demandait Québec.

À l’avenir, « les travailleurs renouvelant leur permis de travail après 3 ans sous le PMI devront prouver leurs compétences en français, à l’exception de certains volets ». Plus exactement, « le Canada s’engage à harmoniser les exigences linguistiques s’il y a lieu du PMI et du Programme de travailleurs étrangers temporaires ».

« Ceci démontrerait l’engagement à soutenir l’acquisition de la connaissance du français auprès des travailleurs étrangers. Les volets qui ne seraient pas couverts sont ceux établis en vertu d’ententes de commerce international pour venir en aide à la réunification familiale ou pour répondre à des crises humanitaires internationales », précise Ottawa.

Le gouvernement fédéral s’engage également à travailler « avec le Québec pour introduire des exigences de connaissance du français dans le cadre du processus de renouvellement du Certificat d’acceptation du Québec » pour les travailleurs étrangers temporaires.

Le 15 mars dernier, Justin Trudeau a rejeté la demande formulée par François Legault pour que le Québec obtienne les pleins pouvoirs en immigration. Le premier ministre du Québec a plus tard brandi la menace d’organiser un référendum sectoriel sur l’immigration, une idée qu’il a rapidement mise de côté.

M. Legault a également dit dans les dernières semaines que M. Trudeau avait une « obligation de résultat » concernant l’immigration. Il souhaite que le sujet de l’immigration devienne « l’enjeu principal » des prochains mois, en particulier lors des élections fédérales qui doivent se tenir d’ici à l’automne 2025.

En amont de la rencontre qui s’est tenue lundi au Château Frontenac, François Legault avait exigé d’Ottawa qu’il baisse de façon significative le nombre d’immigrants temporaires, qu’il permette à Québec d’approuver les immigrants temporaires choisis en vertu d’un programme fédéral et qu’il effectue une meilleure répartition des demandeurs d’asile.