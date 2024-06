(Ottawa) Le gouvernement libéral a l’intention d’appuyer une motion du Bloc québécois demandant à la commission Hogue d’élargir la portée de son enquête sur l’ingérence étrangère en examinant les informations voulant que des parlementaires seraient à la solde d’États étrangers.

Le ministre fédéral de la Sécurité publique Dominic LeBlanc a confirmé lundi à la période des questions que la démarche du Bloc québécois avait la faveur des libéraux.

Il a aussi spécifié que les hauts fonctionnaires du Bureau du Conseil privé avaient commencé à évaluer les options au courant de la fin de semaine.

La motion parrainée par le bloquiste René Villemure a été déposée une semaine après le dépôt d’un rapport du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (CPSNR) qui a semé l’émoi.

Selon ce document, des parlementaires canadiens contribueraient sciemment ou involontairement aux efforts d’ingérence d’États étrangers.

Des députés l’auraient notamment fait en fournissant des renseignements confidentiels à des représentants du gouvernement de l’Inde, y lit-on.

La motion bloquiste demande à la commission d’enquêter sur les institutions démocratiques fédérales, et les parlementaires élus lors des 43e et 44e législatures ainsi que les membres du Sénat.

Le Parti conservateur, de son côté, continue de réclamer que les noms des présumés fautifs soient dévoilés au grand jour.

Lundi encore, le ministre LeBlanc a insisté sur le fait que la loi l’interdisait, comme le lui aurait confirmé le sous-commissaire adjoint de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), Mark Flynn.

« Je [lui] ai demandé ce qui arriverait si je me levais et que je révélais les noms comme mes collègues me le demandent, et il m’a dit que je m’exposerais à des poursuites criminelles », a-t-il lancé en Chambre.

« Eh bien devinez quoi, M. le président, je ne vais pas faire cela », a tranché le ministre LeBlanc.

Le chef conservateur Pierre Poilievre refuse de se prévaloir de la cote de sécurité qui lui permettrait de lire le rapport du CPSNR dans sa version non censurée.

De son côté, le dirigeant bloquiste Yves-François Blanchet est désormais ouvert à cette possibilité.

Jagmeet Singh promet de sévir au besoin

PHOTO JUSTIN TANG, LA PRESSE CANADIENNE Jagmeet Singh, chef néo-démocrate

Le chef néo-démocrate Jagmeet Singh, qui possède la cote de sécurité très élevée, s’est engagé lundi à mettre à la porte tout député qui se serait adonné volontairement à de l’ingérence étrangère.

« S’il y a un député de mon parti nommé dans le rapport, qui travaillait par exprès avec un gouvernement étranger pour s’ingérer au Canada, je vais le jeter dehors tout de suite », a-t-il tonné.

« Je mets au défi les autres chefs de faire la même chose », a-t-il tranché en mêlée de presse.

Son parti réclame également que la commissaire Marie-Josée Hogue se penche sur l’ingérence présumée de l’Inde et de la Chine dans les courses à la direction du Parti conservateur, tel qu’évoquée dans le rapport.

Le porte-parole de la commission Hogue n’a pas encore réagi aux requêtes formulées par le Bloc québécois et le Nouveau Parti démocratique.